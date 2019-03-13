Проект Nissan стал лауреатом премии «Digital Communication Awards – 2019»

Проект Nissan награжден дипломом инновация года

Ассоциация директоров по корпоративным коммуникациям (АКМР) провела в Москве ежегодную конференцию «Digital-коммуникации в России 2019», во время которой прошла церемония награждения лауреатов премии «Digital Communications AWARDS – 2019». Проект Nissan по интерактивным POS- материалам победил в номинации «Digital достижение. Инновация года».

Компания Nissan совестно с агентством Витрина – А разработали интерактивные стойки с сенсорным экраном большой диагонали и функцией multi-touch для дилерских центров. На стойке можно самостоятельно изучить информацию об истории и стандартах бренда, познакомиться с последними актуальными новостями компании, узнать о действующих специальных предложениях и сервисах, детально рассмотреть предлагаемый модельный ряд.

Теперь покупатель в любое удобное для него время и в любом удобном месте может зайти на официальный сайт дилера, сконфигурировать свой собственный автомобиль, найти его на складе и сохранить результат в виде QR-кода. Затем клиент при посещении дилерского центра может отсканировать QR-код через специальное устройство считывания на интерактивной стойке, внести изменения в выбранную комплектацию или просто сконфигурировать свой автомобиль с нуля.

Чтобы продолжить покупку клиенту достаточно просто показать менеджеру понравившуюся комплектацию через QR-код и продолжить обсуждение выбранного автомобиля в интерактивном формате с помощью планшета.

Вместе с новинкой клиент может пройти полностью цифровой цикл покупки автомобиля. Для этого был разработан новый конфигуратор, простой и удобный в пользовании, который интегрирован в единую цифровую систему дилерской сети.

«Наша компания стремится к постоянному развитию, реализации и внедрению перспективных разработок и идей. Мы всегда идем в ногу со временем, предоставляя своим клиентам не только современный и технологичный продукт, но и отличный сервис. Полученная награда является тому прекрасным подтверждением», – заявила Екатерина Апушкина, директор по маркетингу Nissan в России.

В настоящий момент технология находится на стадии внедрения, но уже в самом начале апреля клиенты Nissan смогут по достоинству оценить ее преимущества в 28 дилерских центрах.