Клиенты Ford все еще выбирают классическую черно-белую гамму

По данным продаж, белым был каждый третий Ford. Второе и третье места – за серым и черным, которые пользовались почти одинаковым спросом.

Согласно статистике одного из глобальных лидеров в сфере производства лакокрасочных покрытий для автоиндустрии, в эти же цвета в 2018 г. были окрашены большинство проданных в мире автомобилей. Белый выбрали 38% покупателей, черный – 18%, а третье место поделили серый и серебристый – по 12%. Белый является наиболее популярным цветом у автолюбителей всего мира уже на протяжении 10 лет.

Белую окраску Frozen White выбрали 35% российских покупателей легковых Ford, популярность этого цвета среди клиентов компании снизилась на 1% в сравнении с 2017-м годом. Чаще всего в белом цвете выбирали свои автомобили покупатели Ford Fiesta (43%) и Ford Focus (42%). В белый был окрашен каждый третий реализованный 7-местный внедорожник Ford Explorer и компактный кроссовер Ford EcoSport. А вот среднеразмерному кроссоверу Ford Kuga и бизнес-седану Ford Mondeo, по мнению большинства, белый идет меньше – машины с такой окраской нашли 29% и 25% покупателей соответственно.

В серый металлик Magnetic Grey были окрашены 22% реализованных в прошлом году в России автомобилей Ford. Чаще всего в этом цвете выбирали Ford Kuga – серыми были 31% кроссоверов. Одинаковой популярностью Magnetic Grey пользовался у покупателей Ford Explorer и Ford EcoSport – его выбрали 23% клиентов обоих моделей. Значительно реже в сером приобретались Ford Mondeo, Ford Focus и Ford Fiesta (14-16% от всех реализованных автомобилей).

В исторически популярный для Ford черный были окрашены 18% реализованных в России в прошлом году автомобилей. Чем больше автомобиль, тем больше ему идет черный – так считает, очевидно, большинство российских автомобилистов, поэтому 38% Ford Mondeo и 36% Ford Explorer были переданы покупателям именно в черном цвете. И наоборот, среди выбравших компактные Ford EcoSport и Ford Fiesta черный не вошел даже в тройку самых востребованных цветов.

Что касается более ярких цветов, то нельзя не порадоваться факту, что за прошлый год среди российских клиентов Ford вырос интерес к ярким цветам. Красный, обычно ассоциируемый со спортивными автомобилями, выбрали 4% покупателей Ford против 2% в позапрошлом году. Больше всего почитателей красного нашлось среди новых владельцев стильных Ford Fiesta – 14% от всех продаж модели, и Ford EcoSport – в красном продавался почти каждый десятый компактный кроссовер.

Вкусы российских автомобилистов в целом соответствуют общемировым: большинство из них также выбирают белый цвет (33%), однако черный занял третье место (13%), а на второе вышел серебристый (19%). Но в предпочтениях российских клиентов Ford серебристый занял только 4-е место с 10%, уступив серому и черному. Почти совпадает с «общероссийским» интерес к синему цвету –в него были окрашены 7% реализованных в прошлом году в России Ford.