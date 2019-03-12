Наручные часы BENTLEY CENTENARY в честь успешного партнерства

В рамках уникального сотрудничества выпущены наручные часы BENTLEY CENTENARY

Новые роскошные часы Breitling Premier Bentley Centenary Limited Edition – результат самого успешного в мире партнерства между часовой компанией и производителем автомобилей.

Наручные часы выпущены в рамках уникального сотрудничества Bentley Motors и Breitling, которое продолжается с 2003 года. Оба бренда объединены стремлением к роскоши, высочайшему качеству, мастерству исполнения и выдающимся техническим характеристикам.

Часы Centenary Limited Edition от Breitling посвящены столетнему юбилею компании Bentley. Новинка дополняет изысканную коллекцию Breitling Premier.

Эдриан Холлмарк, исполнительный директор и председатель совета директоров Bentley Motors отмечает: «Успешное и долгосрочное сотрудничество Bentley и Breitling – это впечатляющий пример эффективной совместной работы двух брендов с общими ценностями. Наш выдающийся столетний опыт в создании автомобилей поддерживается стремлением в будущее и одержимостью инновациями. И Bentley, и Breitling характеризуют непревзойденный технологический прогресс, качество, достойное мировых лидеров, а также современный дух новаторства. Новые часы Centenary Limited Edition из коллекции Premier стали подтверждением успешного многолетнего глобального партнерства и нашей ориентации на будущее».

Партнерство в роскоши и скорости

Сотрудничество Bentley Motors с Breitling начиналось в 2002 году, когда разрабатывалась легендарная модель Continental GT, дебютировавшая в Париже в 2003 году и определившая новый тип автомобилей класса грантуризмо. Именно тогда компания Bentley обратилась к Breitling за разработкой часов для приборной панели, которые отражали бы невероятную роскошь, непревзойденное качество и выдающиеся характеристики нового GT.

На протяжении следующего десятилетия оба бренда успешно сотрудничали, создавая лимитированные коллекции изысканных часов и автомобилей. В 2018 году компания Breitling представила эффектные наручные часы

Premier B01 Chronograph 42 Bentley British Racing Green с выразительным циферблатом зеленого цвета British Racing Green. Параллельно с дебютом Centenary Limited Edition в рамках празднования столетия Bentley на Женевском автосалоне была представлена специальная версия Continental GT Number 9 Edition от Mulliner.

Breitling прославляет традиции автоспорта

Автомобили Bentley известны не только роскошным исполнением, но впечатляющей спортивной историей. С 1924 по 1930 гг. знаменитая

команда автогонщиков Bentley Boys пять раз побеждала в гонке «24 часа Ле-Мана». Одним из легендарных пилотов был сэр Тим Биркин

(Tim Birkin), который участвовал в заездах и устанавливал рекорды на автомобиле под номером 9. Именно благодаря его дальновидности

болиды Bentley оснащались турбонагнетателем и, хотя они официально назвались «4 ½ Litre Supercharged» (4 ½ литра с турбонагнетателем), вскоре стали популярны под именем Bentley Blower.

Возможно, самым выдающимся соревнованием в истории модели Blower стала гонка «24 часа Ле-Мана» 1930 года, в которой сэр Биркин управлял вторым из пяти автомобилей команды под регистрационным номером UU 5872 и гоночным – 9. В честь этого болида и его пилота новая версия Bentley Continental GT Number 9 Edition от Mulliner украшена деревянным фрагментом сиденья того самого легендарного Bentley Blower № 9 из Ле-Мана 1930 года.

Эта волнующая частичка истории заключена в прозрачной капсуле и помещена в центр поворотного дисплея каждого автомобиля ограниченной серии. Деревянные циферблаты придают очарование часам Premier Bentley Centenary Limited Edition, подчеркивают

важную связь с деревянными вставками нового Continental GT Number 9 и напоминают о тех днях, когда оригинальные Bentley Boys и Bentley Girls привлекали всеобщее внимание и на трассе, и за ее пределами. Команда Bentley повторила успех 1920-х гг. в 2003 году, заняв первые два места в Ле-Мане. Почетным спонсором Bentley в той знаменитой гонке на выносливость выступила компания Breitling.

Характеристики часов Breitling Premier Centenary

Новые часы Premier Centenary Limited Edition отличаются изумительным дизайном, их корпус может быть выполнен из 18-каратного красного золота или нержавеющей стали. Элегантный деревянный циферблат из вяза коричневого цвета дополнен двумя черными малыми циферблатами: минутным счетчиком хронографа у 3-часовой отметки и циферблатом с секундной стрелкой – у «9 часов».

Контрастные малые циферблаты указывают, что часы оснащены флагманским мануфактурным калибром Breitling Manufacture Caliber 01 с

впечатляющим запасом хода до 70 часов. Механизм можно разглядеть через уникальную прозрачную заднюю крышку с эмблемой Bentley. На корпусе из 18-каратного красного золота выгравирована надпись «ONE OF 200» («Один из 200»), а на корпусе из стали — «ONE OF 1000» («Один из 1000»), что подтверждает ограниченный тираж модели.

Циферблат окружен белой тахиметрической шкалой с надписью «TACHYMETER» красного цвета на черном внутреннем безеле. Часы Bentley Centenary Limited Edition в корпусе из 18-каратного красного золота предлагаются с кожаным ремешком коричневого цвета, текстура и швы которого перекликаются с сиденьями автомобилей Bentley. Версию в корпусе из нержавеющей стали можно заказать как с кожаным коричневым ремешком, так и со стальным браслетом. На левой стороне стального корпуса диаметром 42 мм находится пластина с выгравированной надписью «Bentley», созданная под впечатлением от приборной панели исторической модели 1929 года Bentley Blower с турбонагнетателем. Хронометр Breitling Premier Bentley Centenary сертифицирован COSC, что является независимым подтверждением его высочайшей точности.