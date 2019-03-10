В России может стать на одну марку автомобилей меньше

В России может стать на одну марку автомобилей меньше
Март 10 08:05 2019

Приостановлены поставки в автосалоны Hawtai Motors (HTM)

Китайская марка автомобилей Hawtai Motors (HTM) может уйти из России.

Производство машин на автозаводе в Черкесске завершилось, новую площадку для сборки представители компании не ищут, приостановлены и поставки в автосалоны. Дилеры (машины продавались в мультибрендовых салонах в 31 городе страны) полагают, что HTM покинет российский рынок, пишут “Известия“.

До сих пор компания предлагала у нас на рынке две модели – явно устаревший кроссовер Boliger и созданный на базе ix-35 “паркетник” Laville. Первый с учетом скидок (за авто – внимание! – 2015 г.в.) предлагается по цене от 789 800 рублей, второй – от 1 049 000.

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AMSRUS
AMSRUS

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