Cadillac объявляет о старте приема заказов на новый кроссовер XT5

Cadillac представляет обновление флагмана линейки премиальных кроссоверов – XT5. Модель появится в салонах официальных дилерских центров в РФ в начале 2020 года, предзаказ уже открыт

Cadillac XT5 оснащен новым двухлитровым, бензиновым турбонагнетателем, мощностью 199,9 л.с. и крутящем моментом 350Н*м, достигаемом уже при 1500 об/мин., а также 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая позволяет двигателю работать в оптимальном режиме и обеспечивает максимально плавный ход автомобиля.

Новый Cadillac XT5 имеет богатое оснащение уже в базовой комплектации. Автомобиль оснащен впечатляющим набором самых прогрессивных систем безопасности, работающих с использованием радаров, камер и ультразвуковых датчиков. Стартовая комплектация Cadillac XT5 включает камеру заднего обзора высокого разрешения, систему предотвращения выезда из занимаемой полосы, систему помощи при парковке спереди и сзади, систему контроля слепых зон, систему определения расстояния до идущего впереди автомобиля и предупреждения о возможном фронтальном столкновении, систему определения пешеходов. Сигнал о потенциальной опасности может быть передан водителю через функцию вибропредупреждения, установленную в подголовнике водительского сидения.

Cреди дополнительных опций стоит выделить абсолютно новую для XT5 систему ночного видения, которая позволяет обнаружить объекты на расстоянии более 30 метров в темное время суток и выводит изображение дороги впереди автомобиля на экран панели приборов. Не менее важными функциями являются: зеркало заднего вида с возможностью передачи потокового видео, система кругового обзора 360⁰, система автоматической парковки с функцией торможения, проекционный дисплей.

Для ценителей качественного звука в новом Cadillac XT5 интегрирована аудиосистема Bose Performance Series с 14 громкоговорителями. В автомобиле используется запатентованная система активного шумоподавления Bose Audio Pilot® и система объемного звучания Centerpoint.

Дизайн интерьера нового XT5 передает дух современной роскоши и дарит ощущение гармонии. Уже в стартовой комплектации в отделке использованы аутентичные и элегантные материалы, такие, как натуральное дерево, кожа, углеволокно и металл, передающие атмосферу роскоши и уюта. Изысканность интерьера создается с помощью акцентов на ключевых деталях: светодиодная подсветка элегантно подчеркивает линии интерьера. Элементы отделки салона изготовлены вручную из высококачественной натуральной кожи. Исключительный простор и «воздушность» интерьеру придает панорамная крыша UltraView, входящая в базовую комплектацию автомобиля.

Следуя глобальной стратегии, автомобили Cadillac создаются, чтобы отвечать ожиданиям и характеру каждого своего владельца Таким образом, Cadillac XT5 предлагает два варианта исполнения: Premium Luxury и Sport. Комплектация Premium Luxury подарит своему владельцу ощущение утонченности и элегантности. А комплектация Sport обеспечит захватывающие эмоции от динамичной езды и подчеркнет спортивный характер своего владельца. Комплектации различаются дизайном экстерьера и интерьера, а также настройками подвески автомобиля.

Предзаказ на обновленный премиальный кроссовер Cadillac XT5 уже открыт. Специальная цена только на период предзаказа составит 2 990 000 руб. с учетом Trade-in. Автомобиль можно приобрести по специальной программе Cadillac Finance, предусматривающей низкую кредитную ставку от 4% годовых. Оформить предзаказ можно уже сейчас у официальных дилеров Cadillac.