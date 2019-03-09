Оригинальные аксессуары для Mercedes-Benz Х-Класс

Оригинальные аксессуары для Mercedes-Benz Х-Класс расширят функционал и подчеркнут имидж

Высококачественные материалы прекрасно подходят к автомобилю и превосходно сочетаются по цвету благодаря оригинальной окраске. В X-Классе можно свободно перевозить горные велосипеды, рулоны спрессованного сена, мотопилы и многое другое. Аксессуары позволят защитить багажное отделение, фиксировать грузы, расставить дополнительные эмоциональные акценты.

В прочную грузовую платформу длиной 1581 мм можно установить специальную вкладку для защиты кузова от царапин и облегчения мойки. Благодаря грузоподъемности 1067 кг можно перевозить больше размерные грузы. Непосредственно между колесными арками перпендикулярно помещается евро-паллет. Чтобы груз не смещался, в боковые стенки высотой 475 мм встроены системы фиксации груза.

Благодаря ступеньке на заднем бампере можно легко зайти на погрузочную площадку, чтобы, например, закрепить груз привязными ремнями. К розетке с напряжением 12В можно подключать электроприборы, например, инструменты. Кроме того, доступно освещение погрузочной платформы с помощью четырех светодиодных ламп, чтобы выполнять погрузочно-разгрузочные работы в темное время суток.

Для удовлетворения индивидуальных требований специально для X-Класса разработаны оригинальные аксессуары Mercedes-Benz, например, жесткая пластиковая крышка, с помощью которой можно превратить грузовую платформу в закрытое грузовое отделение. Для защиты груза также можно использовать алюминиевую крышку-жалюзи или кунг. Система разделения грузового пространства и ящик для инструментов помогают поддерживать порядок в кузове. Если и этого недостаточно, расширьте возможности автомобиля с помощью различных багажных систем, которые устанавливаются на направляющие, встроенные в крышу.

Придайте своему пикапу спортивный вид с помощью декоративных дуг из полированной стали или стали черного цвета. К слову, доступны в комбинации с другими аксессуарами для грузового отсека. Усильте стильный образ функциональными подножками в двух вариантах исполнения. Защитите днище Х-Класса – двигатель, трансмиссию и выхлопную систему – с помощью специальной накладки.

Все перечисленные аксессуары можно установить как на новые автомобили, так и на уже приобретенные.