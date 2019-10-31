Hyundai Motor Company объявила о стратегических инвестициях в три компании, занимающихся водородом

Hyundai инвестирует средства в компании Impact Coatings, H2Pro и GRZ Technologies с целью разработки новых технологий производства и хранения водорода

Эти инвестиции помогут Hyundai укрепить свое лидерство в отрасли за счет расширения инфраструктуры и эффективного производства FCEV

Hyundai инвестирует три стартапа с целью разработки новых технологий производства и хранения водорода

Hyundai Motor Company объявила о стратегических инвестициях в три компании, занимающихся водородом, — Impact Coatings, H2Pro и GRZ Technologies — для укрепления своей лидерской позиции в глобальной «экосистеме» автомобилей с силовыми установками на водородных топливных элементах.

Компания инвестирует средства в эту область на фоне повышенного спроса на технологии топливных элементов. Сотрудничество с ведущими игроками отрасли поможет Hyundai расширить свою водородную инфраструктуру и повысить эффективность производства автомобилей с силовыми установками на водородных топливных элементах (FCEV).