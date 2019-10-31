Hyundai Motor Company объявила о стратегических инвестициях в три компании, занимающихся водородом

Октябрь 31 16:11 2019
  • Hyundai инвестирует средства в компании Impact Coatings, H2Pro и GRZ Technologies с целью разработки новых технологий производства и хранения водорода
  • Эти инвестиции помогут Hyundai укрепить свое лидерство в отрасли за счет расширения инфраструктуры и эффективного производства FCEV

Hyundai инвестирует три стартапа с целью разработки новых технологий производства и хранения водорода

Hyundai Motor Company объявила о стратегических инвестициях в три компании, занимающихся водородом, — Impact Coatings, H2Pro и GRZ Technologies — для укрепления своей лидерской позиции в глобальной «экосистеме» автомобилей с силовыми установками на водородных топливных элементах.

Компания инвестирует средства в эту область на фоне повышенного спроса на технологии топливных элементов. Сотрудничество с ведущими игроками отрасли поможет Hyundai расширить свою водородную инфраструктуру и повысить эффективность производства автомобилей с силовыми установками на водородных топливных элементах (FCEV).

«Благодаря инвестициям в эти инновационные компании мы сократим стоимость производства FCEV и повысим безопасность и доступность водородной инфраструктуры, — заявил Чхи Янг Чхо (Youngcho Chi), директор по инновациям Hyundai Motor Group. — Мы надеемся ускорить масштабное распространение водородных технологий, сделав автомобили с силовыми установками на водородных топливных элементах более доступными для наших клиентов».

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  Категории:
НовостиТехнологии
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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