Hyundai Motor Company объявила о стратегических инвестициях в три компании, занимающихся водородом, — Impact Coatings, H2Pro и GRZ Technologies — для укрепления своей лидерской позиции в глобальной «экосистеме» автомобилей с силовыми установками на водородных топливных элементах.
Компания инвестирует средства в эту область на фоне повышенного спроса на технологии топливных элементов. Сотрудничество с ведущими игроками отрасли поможет Hyundai расширить свою водородную инфраструктуру и повысить эффективность производства автомобилей с силовыми установками на водородных топливных элементах (FCEV).
«Благодаря инвестициям в эти инновационные компании мы сократим стоимость производства FCEV и повысим безопасность и доступность водородной инфраструктуры, — заявил Чхи Янг Чхо (Youngcho Chi), директор по инновациям Hyundai Motor Group. — Мы надеемся ускорить масштабное распространение водородных технологий, сделав автомобили с силовыми установками на водородных топливных элементах более доступными для наших клиентов».
C 2014 года www.amsrus.ru
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