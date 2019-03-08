Goodyear AERO – концептуальные шины для автономных летающих автомобилей

Goodyear представил новаторские концептуальные шины на Женевском автосалоне

Компания Goodyear продемонстрировала на Женевском международном автосалоне 2019 года одну из своих наиболее новаторских концептуальных шин.

Концепт Goodyear AERO – это шины, построенные по принципу «два в одном» с учетом предполагаемых особенностей автономных летающих автомобилей будущего. Концептуальные шины будут одинаково эффективны для движения по дороге и в качестве «винта» для полета.

«Более 120 лет Goodyear пристально следит за инновациями и изобретениями, сотрудничая с первопроходцами, которые вносят ключевые изменения и совершают открытия в области мобильности, – отметил Крис Хелсел (Chris Helsel), технический директор Goodyear. – В связи с тем, что компании, работающие в индустрии мобильности, в дальнейшем развитии городского транспорта и решении проблемы заторов все чаще делают ставку на летающие автомобили, мы реализовали наши разработки в области инновационной шинной архитектуры и материалов, создав шины, которые могут выполнять свои традиционные функции и одновременно служить агрегатом, создающим тягу в воздушной среде».

В концептуальные шины AERO интегрирован ряд инновационных функций.

Мультимодальный дизайн: шина AERO – это концептуальная шина и поворотный несуще-тянущий винт. В вертикальном положении шина может служить средством передачи тяги и поглощения воздействующих на колесо сил. В горизонтальном положении шина может служить агрегатом, создающим подъемную силу в воздушной среде. При установке на соответствующие транспортные средства шина AERO обеспечит пассажирам автономного транспорта будущего свободу выбора между движением по дороге и полетом.

Отступление от пневматической конструкции: в конструкции концептуальных шин функция удерживания веса автомобиля отдана спицам колеса, которые будут одновременно выступать в роли лопастей винта, создающего подъемную силу при изменении ориентации. Уникальная концептуальная непневматическая шина объединена с механизмом, обладающим достаточной гибкостью для поглощения ударных сил, возникающих при движении по дороге, и достаточной прочностью для поддержания высокой скорости вращения, необходимой для создания подъемной силы.

Разгон с помощью магнитного поля: в конструкции концептуальных шин AERO для движения без трения будет использована энергия магнитного поля. Этот принцип позволит обеспечить высокую скорость вращения, необходимую как для движения автомобиля по земле, так и при работе в режиме винта, создающего силу, которая поднимает автомобиль в воздух и двигает его вперед.

Сканирование с помощью оптических датчиков: в конструкции шины AERO будут использованы световодные оптоволоконные датчики для контроля дорожных условий, износа шин и структурной целостности самой шины.

Искусственный интеллект: в конструкции концептуальной шины есть встроенный процессор искусственного интеллекта, который будет сопоставлять информацию, полученную от встроенных в шину датчиков, с данными, переданными по сети, обеспечивающей коммуникацию бортовых систем автомобилей и блоков управления интеллектуальными объектами инфраструктуры.

Искусственный интеллект будет анализировать эти потоки данных, чтобы выработать рекомендованный план действий, позволяющий транспортному средству адаптироваться попеременно к режиму полета или вождения, а также выявлять и решать потенциальные проблемы, связанные с шинами, до того, как они возникнут.

Несмотря на то что шины AERO – исключительно концептуальный проект, некоторые из использованных в нем технологий, такие как непневматическая конструкция и интеллектуальные возможности шин, компания Goodyear активно разрабатывает для практического применения уже сегодня. Другие представленные технологии могут послужить основой для новых идей и новых продуктов в будущем.