Goodyear AERO – концептуальные шины для автономных летающих автомобилей

Goodyear AERO – концептуальные шины для автономных летающих автомобилей
Март 08 21:01 2019

Goodyear представил новаторские концептуальные шины на Женевском автосалоне

Компания Goodyear продемонстрировала на Женевском международном автосалоне 2019 года одну из своих наиболее новаторских концептуальных шин.

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Концепт Goodyear AERO – это шины, построенные по принципу «два в одном» с учетом предполагаемых особенностей автономных летающих автомобилей будущего. Концептуальные шины будут одинаково эффективны для движения по дороге и в качестве «винта» для полета.

«Более 120 лет Goodyear пристально следит за инновациями и изобретениями, сотрудничая с первопроходцами, которые вносят ключевые изменения и совершают открытия в области мобильности, – отметил Крис Хелсел (Chris Helsel), технический директор Goodyear. – В связи с тем, что компании, работающие в индустрии мобильности, в дальнейшем развитии городского транспорта и решении проблемы заторов все чаще делают ставку на летающие автомобили, мы реализовали наши разработки в области инновационной шинной архитектуры и материалов, создав шины, которые могут выполнять свои традиционные функции и одновременно служить агрегатом, создающим тягу в воздушной среде».

В концептуальные шины AERO интегрирован ряд инновационных функций.

  • Мультимодальный дизайн: шина AERO – это концептуальная шина и поворотный несуще-тянущий винт. В вертикальном положении шина может служить средством передачи тяги и поглощения воздействующих на колесо сил. В горизонтальном положении шина может служить агрегатом, создающим подъемную силу в воздушной среде. При установке на соответствующие транспортные средства шина AERO обеспечит пассажирам автономного транспорта будущего свободу выбора между движением по дороге и полетом.
  • Отступление от пневматической конструкции: в конструкции концептуальных шин функция удерживания веса автомобиля отдана спицам колеса, которые будут одновременно выступать в роли лопастей винта, создающего подъемную силу при изменении ориентации. Уникальная концептуальная непневматическая шина объединена с механизмом, обладающим достаточной гибкостью для поглощения ударных сил, возникающих при движении по дороге, и достаточной прочностью для поддержания высокой скорости вращения, необходимой для создания подъемной силы.
  • Разгон с помощью магнитного поля: в конструкции концептуальных шин AERO для движения без трения будет использована энергия магнитного поля. Этот принцип позволит обеспечить высокую скорость вращения, необходимую как для движения автомобиля по земле, так и при работе в режиме винта, создающего силу, которая поднимает автомобиль в воздух и двигает его вперед.
  • Сканирование с помощью оптических датчиков: в конструкции шины AERO будут использованы световодные оптоволоконные датчики для контроля дорожных условий, износа шин и структурной целостности самой шины.
  • Искусственный интеллект: в конструкции концептуальной шины есть встроенный процессор искусственного интеллекта, который будет сопоставлять информацию, полученную от встроенных в шину датчиков, с данными, переданными по сети, обеспечивающей коммуникацию бортовых систем автомобилей и блоков управления интеллектуальными объектами инфраструктуры.
  • Искусственный интеллект будет анализировать эти потоки данных, чтобы выработать рекомендованный план действий, позволяющий транспортному средству адаптироваться попеременно к режиму полета или вождения, а также выявлять и решать потенциальные проблемы, связанные с шинами, до того, как они возникнут.

Несмотря на то что шины AERO – исключительно концептуальный проект, некоторые из использованных в нем технологий, такие как непневматическая конструкция и интеллектуальные возможности шин, компания Goodyear активно разрабатывает для практического применения уже сегодня. Другие представленные технологии могут послужить основой для новых идей и новых продуктов в будущем.

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«Задача концептуальных шин Goodyear в том, чтобы инициировать дискуссию о шинных и транспортных технологиях, которые послужат основой мобильности будущего», – прокомментировал Крис Хелсел.

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AMSRUS
AMSRUS

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