Goodyear AERO – концептуальные шины для автономных летающих автомобилей

Компания Goodyear продемонстрировала на Женевском международном автосалоне 2019 года одну из своих наиболее новаторских концептуальных шин.
Концепт Goodyear AERO – это шины, построенные по принципу «два в одном» с учетом предполагаемых особенностей автономных летающих автомобилей будущего. Концептуальные шины будут одинаково эффективны для движения по дороге и в качестве «винта» для полета.
«Более 120 лет Goodyear пристально следит за инновациями и изобретениями, сотрудничая с первопроходцами, которые вносят ключевые изменения и совершают открытия в области мобильности, – отметил Крис Хелсел (Chris Helsel), технический директор Goodyear. – В связи с тем, что компании, работающие в индустрии мобильности, в дальнейшем развитии городского транспорта и решении проблемы заторов все чаще делают ставку на летающие автомобили, мы реализовали наши разработки в области инновационной шинной архитектуры и материалов, создав шины, которые могут выполнять свои традиционные функции и одновременно служить агрегатом, создающим тягу в воздушной среде».
В концептуальные шины AERO интегрирован ряд инновационных функций.
Несмотря на то что шины AERO – исключительно концептуальный проект, некоторые из использованных в нем технологий, такие как непневматическая конструкция и интеллектуальные возможности шин, компания Goodyear активно разрабатывает для практического применения уже сегодня. Другие представленные технологии могут послужить основой для новых идей и новых продуктов в будущем.
«Задача концептуальных шин Goodyear в том, чтобы инициировать дискуссию о шинных и транспортных технологиях, которые послужат основой мобильности будущего», – прокомментировал Крис Хелсел.
C 2014 года www.amsrus.ru