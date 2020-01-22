Lexus в России оснащает все автомобили уникальным противоугонным идентификатором L-Mark

С января 2020 года все модели Lexus, представленные на российском рынке, оснащаются дополнительным оборудованием, снижающим риск угона – уникальным идентификатором L-Mark. Инновационный комплекс дополнительных противоугонных решений, в который теперь входит и L-Mark, разработан для большего соответствия требованиям покупателей на российском рынке

Оснащение автомобилей Lexus системой L-Mark началось в 2018 году с выходом нового поколения бизнес-седана Lexus ES, а затем уникальным идентификатором стал оснащаться и новый компактный кроссовер Lexus UX. С 2020 года список моделей дополнили кроссоверы NX и обновленный RX, престижный внедорожник GX, флагманский внедорожник LX, роскошные седан LS и купе LC. Таким образом, в настоящее время уже весь модельный ряд Lexus оснащается уникальным идентификатором L-Mark.

Комплекс снижает вероятность угона, а также открывает новые возможности для проверки чистоты истории при покупке на вторичном рынке, где автомобили Lexus традиционно сохраняют высокую остаточную стоимость и популярность на протяжении длительного времени. Приобретая новый автомобиль с самыми современными системами безопасности, владелец может быть уверен в защищенности своего транспортного средства.

Уникальный противоугонный идентификатор L-Mark делает практически бессмысленной подделку VIN-номера угонщиками, что является наиболее частым способом скрыть историю автомобиля. Многочисленные (до 10 000 штук) незаметные невооруженному глазу микроточки-идентификаторы L-Mark диаметром 1 мм наносятся на множество элементов и деталей автомобиля. На них указан PIN-код, привязанный к VIN-номеру автомобиля. Каждому покупателю нового автомобиля Lexus выдается сертификат Уникального противоугонного идентификатора, который позволяет проверить подлинность нанесенных на автомобиль идентификаторов с помощью PIN-кода. Он может быть прочтен при многократном увеличении и проверен на совместимость с VIN-номером в специально созданном разделе официального сайта бренда. Даже в случае подделки стандартных табличек с VIN-номером и замены отдельных деталей – угнанный автомобиль может быть корректно идентифицирован правоохранительными органами при постановке на учет, или при криминалистической экспертизе.

Эффективность системы L-Mark признана и многими партнерскими для Lexus страховыми кампаниями, которые предоставляют понижающий коэффициент при страховании КАСКО по риску угона владельцам автомобилей Lexus, оснащенных таким комплексом.

Безопасность и спокойствие клиентов является ключевой ценностью бренда Lexus. На сегодняшний момент для российской линейки моделей сформирован беспрецедентный комплекс мер по защите от угона. Одним из новейших эффективных решений стало размещение дополнительных табличек с VIN-номером на различных деталях автомобиля. Выполненные при помощи лазерной резки таблички надежно защищены от подделки благодаря технологии «саморазрушения» при попытке переклейки и специальной окантовке, светящейся в ультрафиолетовом свете. Как и идентификаторы L-Mark, дополнительные таблички с VIN-номером обеспечивают более широкие возможности идентификации автомобиля и снижают интерес к нему со стороны угонщиков.

Большинство моделей, предлагаемых Lexus в России, в стандартном оснащении имеют полный возможный набор решений, направленных на защиту от угона. Помимо штатных сигнализаций и иммобилайзеров, к ним относятся энергонезависимая сирена, датчики внутреннего объема, наклона, разбитого стекла, а также особая «антивандальная» конструкция дверных замков и функция двойного замка на дверях.

Инновационный комплекс для защиты от угона подтверждает статус Lexus как лидера, задающего новые стандарты в технологиях и работе с клиентом в премиальном сегменте российского рынка. Внедрение новаторских и уникальных защитных мер стало своевременным ответом на требования покупателей и эффективным способом решения важной и социально значимой проблемы.