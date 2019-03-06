Isuzu продолжает участвовать в госпрограмме льготного лизинга

В частности, в списке доступных для приобретения моделей присутствуют малотоннажные (серия N) и среднетоннажные (серия F) шасси Isuzu.

«Государственная программа льготного лизинга Министерства промышленности и торговли РФ – важный и эффективный инструмент поддержки не только для автопроизводителей, но и для российского бизнеса, который получает максимально выгодные условия для приобретения необходимой техники. Мы рады возможности предложить покупателям в рамках программы качественные шасси Isuzu», – комментирует генеральный директор Isuzu Rus Фабрис Горлье.