Isuzu продолжает участвовать в госпрограмме льготного лизинга

Isuzu продолжает участвовать в госпрограмме льготного лизинга
Март 06 09:04 2019

Isuzu Rus в 2019 году продолжает участвовать в государственной программе льготного лизинга коммерческой техники Минпромторг РФIsuzu Rus

В частности, в списке доступных для приобретения моделей присутствуют малотоннажные (серия N) и среднетоннажные (серия F) шасси Isuzu.

«Государственная программа льготного лизинга Министерства промышленности и торговли РФ – важный и эффективный инструмент поддержки не только для автопроизводителей, но и для российского бизнеса, который получает максимально выгодные условия для приобретения необходимой техники. Мы рады возможности предложить покупателям в рамках программы качественные шасси Isuzu», – комментирует генеральный директор Isuzu Rus Фабрис Горлье.

 

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AMSRUS
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