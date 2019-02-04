Специальные предложения от Skoda

В феврале Skoda Auto Россия продолжит радовать своих клиентов привлекательными предложениями на покупку автомобилей марки

Так, будущие владельцы модели OCTAVIA смогут сэкономить до 182 400 рублей. При покупке практичного лифтбека RAPID выгода составит до 143 100 рублей, а модели SUPERB – до 225 000 рублей.

Для желающих приобрести автомобили марки в кредит продолжают действовать программы с выгодными условиями по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Процентная ставка для модели OCTAVIA составит от 3% с первоначальным взносом от 15%. Для моделей RAPID и KODIAQ по этим кредитам предусмотрена ставка от 8,9% и первоначальным взносом от 15% и 30% соответственно. Флагманский SUPERB доступен по ставке от 8,9% и с первоначальным взносом от 30% по кредиту SIMPLY CLEVER.

Кроме того, с 01 по 28 февраля продолжают действовать программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto. При сдаче старого автомобиля на утилизацию или участии в программе Трейд-ин, клиенты чешского бренда смогут приобрести новые модели OCTAVIA, RAPID или SUPERB с выгодой до 70 000 рублей, а модель KODIAQ – до 130 000 рублей.

Участники программы DasWeltAuto смогут сэкономить до 30 000 рублей.

Полные условия данных и других специальных акций марки доступны по ссылке, за подробностями о предложениях в феврале обращайтесь к официальным дилерам Skoda.

Список дилерских центров можно найти на сайте Skoda Auto Россия.