Специальные предложения от Skoda

Так, будущие владельцы модели OCTAVIA смогут сэкономить до 182 400 рублей. При покупке практичного лифтбека RAPID выгода составит до 143 100 рублей, а модели SUPERB – до 225 000 рублей.
Для желающих приобрести автомобили марки в кредит продолжают действовать программы с выгодными условиями по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Процентная ставка для модели OCTAVIA составит от 3% с первоначальным взносом от 15%. Для моделей RAPID и KODIAQ по этим кредитам предусмотрена ставка от 8,9% и первоначальным взносом от 15% и 30% соответственно. Флагманский SUPERB доступен по ставке от 8,9% и с первоначальным взносом от 30% по кредиту SIMPLY CLEVER.
Кроме того, с 01 по 28 февраля продолжают действовать программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto. При сдаче старого автомобиля на утилизацию или участии в программе Трейд-ин, клиенты чешского бренда смогут приобрести новые модели OCTAVIA, RAPID или SUPERB с выгодой до 70 000 рублей, а модель KODIAQ – до 130 000 рублей.
Участники программы DasWeltAuto смогут сэкономить до 30 000 рублей.
Полные условия данных и других специальных акций марки доступны по ссылке, за подробностями о предложениях в феврале обращайтесь к официальным дилерам Skoda.
Список дилерских центров можно найти на сайте Skoda Auto Россия.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.