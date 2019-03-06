Audi Q4 e-tron представлен на автосалоне в Женеве

В Женеве дебютировал электрокар Audi Q4 e-tron

Концепт-кар Audi Q4 e-tron – компактный четырехдверный кроссовер длиной 4,59 м, серийная версия которого будет представлена в конце 2020 года.

Audi Q4 e-tron оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 306 л. с. с фирменной системой полного привода Audi quattro. Благодаря превосходной электротяге для разгона до 100 км/ч автомобилю требуется всего 6,3 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Практически все пространство под полом между осями занимает большая аккумуляторная батарея емкостью 82 кВт·ч. Запас хода более 450 км (в цикле WLTP) – Audi устанавливает новые стандарты в классе. Технологии концептуального Audi Q4 e-tron объединены модульной платформой электрического привода (MEB), на базе которой в будущем будет создан целый ряд электромобилей различных брендов концерна Volkswagen в самых разных сегментах – от компактных до среднеразмерных моделей.

Компактный и просторный одновременно: габариты и внутреннее пространство Длина 4,59 м, ширина 1,90 м, высота 1,61 м: концепт Audi Q4 e-tron занимает верхнюю позицию в сегменте компактных автомобилей. Этот электрический кроссовер обладает невероятной практичностью и маневренностью в городе. При колесной базе длиной 2,77 м размеры салона сопоставимы с показателями моделей более высокого класса. Отсутствие трансмиссионного туннеля, который традиционно ограничивает внутреннее пространство, делает этот автомобиль невероятно удобным в эксплуатации: концепт Audi Q4 e-tron предлагает неожиданно вместительный и комфортный салон, особенно в зоне для ног передних и задних пассажиров.

Позади рулевого колеса располагается дисплей виртуальной приборной панели, на который выводится наиболее важная информация: скорость, уровень заряда аккумуляторной батареи и навигационные данные. Новым решением стал крупноформатный проекционный дисплей с функцией дополненной реальности. На него выводится важная графическая информация, например – направляющие стрелки, причем располагаются они в соответствующем месте на проекции дороги.

Для часто используемых функций на спицах рулевого колеса предусмотрены сенсорные элементы. Над центральной консолью расположился 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, предназначенный для работы с информационно- развлекательной и другими системами автомобиля. Для большего удобства центральный дисплей развернут в сторону водителя. Под ним нашлось место для целого ряда кнопок управления системой кондиционирования. На центральной консоли отсутствуют рычаг переключения передач и рычаг стояночного тормоза, там расположено просторное отделение для хранения с отсеком для зарядки мобильного телефона.

Кнопка выбора режимов работы системы привода находится на горизонтальной поверхности с изящным дизайном, которая также служит крышкой передней части консоли. Значительно расширили возможность для хранения вещей в дверных панелях: помимо традиционных отсеков в нижней части, в верхней части появились специальные отделения, удобные для размещения бутылок в зоне легкой доступности.

С первого взгляда в фирменной решетке радиатора Singleframe с эмблемой в виде четырех переплетенных колец концепта Audi Q4 e-tron угадывается принадлежность к бренду Audi. Достаточно взглянуть второй раз, чтобы понять: перед вами электрическая модель. Как и первый серийный электромобиль Audi, вместо традиционной решетки радиатора новый концепт-кар получил закрытую поверхность, заключенную в широкую и почти вертикальную восьмиугольную рамку. Воздух поступает через крупные воздуховоды, которые тянутся от двух матричных светодиодных фар к элементам нижнего аэродинамического обвеса.

Четко очерченные арки всех четырех колес – еще один традиционный дизайнерский элемент автомобилей Audi. Расширенные боковые элементы Audi Q4 e-tron получили плавные контуры и органично дополняют дизайн электромобиля, делая его более выразительным. Контрастные акценты на панелях порогов, там, где находится аккумуляторная батарея, являются еще одной характерной особенностью моделей семейства e-tron. Большие 22-дюймовые колеса не оставляют сомнений в потенциале концепт-кара.

Выразительная широкая полоса визуально соединяет два задних блока фонарей Audi Q4 e-tron как знак его принадлежности к линейке моделей Audi e-tron. Таким образом, новый электромобиль легко узнаваем и сзади. То же можно сказать о внутренних компонентах системы освещения: расположение светодиодных элементов также напоминает о первой полностью электрической модели бренда.

Новый синий цвет кузова Solar Sky меняет оттенок в зависимости от угла зрения. Инновационное лакокрасочное покрытие экологично по двум причинам. Во-первых, оно было специально разработано для концепт-кара Audi Q4 e-tron и производится в экологически безопасных условиях. Во-вторых, оно эффективно отражает коротковолновый диапазон солнечного света, близкий к ИК-спектру. Благодаря этому поверхность кузова и, как следствие, салон нагреваются значительно меньше. В результате повышается комфорт для водителя и пассажиров, а также снижается энергопотребление системы кондиционирования, которой в теплые дни не приходится сильно охлаждать внутреннее пространство. Все это положительно сказывается на запасе хода и экологичности концепт-кара Audi Q4 e-tron.

Высокие показатели двигателя и подвески

На основе модульной платформы MEB создаются автомобили с различными вариантами привода и мощности. Концепт Audi Q4 e-tron укомплектован высокоэффективной системой электропривода. На передней и задней осях установлено по электродвигателю, что делает Audi Q4 полноприводной моделью. Оси автомобиля не имеют механических соединений для передачи тяги. Специальная система обеспечивает передачу оптимального крутящего момента на колеса обеих осей: перераспределение происходит за доли секунды, гарантируя отличную тягу при любых погодных условиях и на любом покрытии.

В большинстве случаев концепт Audi Q4 e-tron использует постоянно активный задний синхронный электромотор для обеспечения максимальной эффективности. При таком использовании большая часть крутящего момента подается на заднюю ось. Если же водителю нужна дополнительная мощность, система электрического полного привода активирует расположенный спереди асинхронный электродвигатель для подачи крутящего момента на передние колеса. Система также работает превентивно – предотвращает занос в условиях гололеда или помогает при прохождении поворотов на высокой скорости.

Мощность электродвигателя на задней оси составляет 204 л. с., а крутящий момент – 310 Н·м. Электродвигатель передней оси развивает мощность 102 л. с. и крутящий момент 150 Н·м. Суммарная мощность двигателей – 306 л. с. Запаса энергии аккумуляторной батареи (82 кВт·ч), установленной под полом автомобиля, хватает для преодоления более 450 км (в цикле WLTP). Аккумуляторная батарея заряжается от сети мощностью до 125 кВт. При максимальной мощности зарядка до 80% от номинальной емкости происходит примерно за 30 минут.

Однако такой большой запас хода не сводится к высокой емкости аккумуляторной батареи. Как и первый представитель электроприводной линейки Audi e-tron, концептуальный автомобиль Audi Q4 e-tron поражает различными решениями, призванными повысить экономичность. От низкого коэффициента лобового сопротивления (Cd = 0,28) до продвинутой системы рекуперации – в компактном кроссовере использован весь спектр решений для увеличения запаса хода. Весомый вклад вносит также сложная система терморегулирования привода и аккумуляторной батареи, в состав которой входит тепловой насос для CO2.

Динамика и точная управляемость Ключевой особенностью электромобиля, отличающегося спортивным характером и выдающейся динамикой, является низкий центр тяжести и расположение компонентов привода максимально близко к вертикальной оси вращения автомобиля. Высоковольтная аккумуляторная батарея представляет собой плоский широкий блок, расположенный между осями электромобиля под полом пассажирского салона. Конструкция батареи оптимальным образом соответствует размерам концепт-кара.

Аккумуляторная батарея весит 510 кг. Таким образом, центр тяжести концепт-кара Audi Q4 e-tron расположен примерно на той же высоте, что и у седана марки с традиционной трансмиссией. Кроме того, электромобиль отличает максимально точное распределение массы по осям в соотношении 50:50. В состав компонентов передней подвески Audi Q4 e-tron входят стойки MacPherson и адаптивные амортизаторы. Задняя подвеска сделана многорычажной с отдельными пружинами и адаптивными амортизаторами.

Основа: модульная платформа MEB

Модульная платформа с продольным расположением двигателя (MLB) и модульная платформа с поперечным расположением двигателя (MQB) позволили создать модели Audi и других брендов концерна Volkswagen, которые стали невероятно успешными во всех сегментах рынка. Однако данные платформы были рассчитаны на использование двигателей внутреннего сгорания. Особенностью модульной платформы MEB является то, что ее разрабатывали специально для моделей с электрическим приводом. Параметры осей, приводов, колесной базы и взаимодействия различных компонентов – все эти характеристики подбирали и адаптировали под особенности электрического привода. Расположение большой аккумуляторной батареи и ее форму можно изменять, не затрагивая другие компоненты системы, что приходилось делать при использовании платформ MLB и MQB.

Кроме того, платформа MEB несет в себе огромный потенциал объединения достижений разных брендов концерна. Она была разработана в основном в качестве базы для создания электромобилей массового сегмента А и при этом позволяет интегрировать лучшие технологии, созданные совместными усилиями специалистов всех брендов, и применять их в электромобилях различных сегментов. Важная особенность платформы MEB: она позволяет использовать электроприводную технологию в моделях компактного сегмента.