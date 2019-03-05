Удивительная система Wet Wiper System

Уникальная система Wet Wiper System – идеально чистые стекла автомобиля

Новое поколение Sprinter отличают многочисленные нововведения. Например, существует множество ситуаций – продолжительные поездки по автомагистралям, смена полосы движения или маневрирование – в которых вспомогательные системы могут помочь водителю. Система очистки стёкол Wet Wiper System обеспечивает лучший обзор уже в процессе очистки. Она доступна в качестве опции в сочетании c датчиком дождя для фургона и микроавтобуса Sprinter, а также для шасси и бортовой платформы.

Стеклоомывающая жидкость поступает через дворники на ветровое стекло, распыляется непосредственно перед щетками по всей длине и мгновенно стирается. Благодаря точному распределению омывающей жидкости ее расход значительно снижается. От этого выигрывают и другие участники движения: на них не попадают капли разбрызгиваемого средства. К слову, для системы подходит стандартная незамерзающая жидкость. Кроме того, в зону работы щеток попадают датчики и камеры с внутренней стороны ветрового стекла.

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