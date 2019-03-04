Tesla представит свой внедорожный электромобиль Model Y

Tesla представит свой новый внедорожный электромобиль Tesla Model Y в студии La Design

«Tesla Model Y, будучи внедорожником, примерно на 10 процентов больше, чем Model 3, поэтому будет стоить примерно на 10 процентов больше и иметь немного меньший пробег для той же батареи», – написал Маск в своем твите.

В июне 2018 на годовом собрании акционеров Маск говорил:

«Мы планируем представить Model Y примерно в марте следующего года, а затем начать производство примерно через два года. Может быть, чуть меньше двух лет, но в основном первая половина 2020 года для производства Model Y».

Напомним также, что на прошлой неделе компания решила закрыть все свои автосалоны и перевела свои продажи в интернет магазин. Кроме того, стоимость седана Tesla Model 3 была снижена до 35’000 долларов США. Все это, по идее компании, должно снизить операционные расходы и увеличить спрос на машины с автопилотом.

Следующим электромобилем Tesla после внедорожника, как говорил Илон Маск, будет пикап.

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