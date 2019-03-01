Новая гоночная серия Middle East открывает сезон Lamborghini Super Trofeo 2019

Новая гоночная серия Middle East открывает сезон Lamborghini Super Trofeo 2019

Третий год подряд компания из Сант-Агата- Болоньезе открывает Lamborghini Super Trofeo серией гонок Middle East. В этом году 11-й чемпионат отличается новым форматом и рекордной посещаемостью. На стартовую линию двух этапов (каждый этап включает в себя по 3 гонки) выйдут 20 суперкаров Huracán Super Trofeo Evo. Более того, победители в каждом классе впервые автоматически попадут в World Final, который пройдет 26 и 27 октября на трассе Херес-де-ла-Фронтера, Испания.

Сезон начнется с двух квалификационных заездов на Автодроме Дубай в пятницу утром 15 февраля. Первая гонка состоится в 14:35 по местному времени и продлится 50 минут. На субботу запланированы еще две гонки: одна из них утром и затем дневной заезд.

Аналогичный формат предусмотрен и для второго этапа в Абу-Даби. Он пройдет на впечатляющей трассе Яс Марина, где состоялся финальный этап гран-при «Формулы 1» сезона 2009 года. В трех гонках 22 и 23 февраля определятся новые победители в четырех классах (Pro, Pro-Am, Am и Lamborghini Cup), которые впервые автоматически выйдут в мировой финал.