«Урал» дебютирует на ралли «Шелковый путь»

В 2023 году команда Уральского автомобильного завода, известная как UralMotorSport, примет участие в Международном ралли “Шелковый путь” и соревновательно столкнется с крупными участниками категории “Грузовики”, такими как “КАМАЗ-мастер”, “МАЗ-СПОРТавто” и “ГАЗ Рейд Спорт”.

В пресс-службе автомобильного завода “УРАЛ” было рассказано о том, как возникла идея создания команды для ралли-рейдов и ее целях на предстоящих соревнованиях.

Идея участия в раллийных гонках существовала в предприятии давно. Автомобильный завод “УРАЛ” является одним из ведущих производителей тяжелой промышленной и внедорожной техники. Они создают мощные и выносливые машины, способные справляться с сложными дистанциями и перевозить большие нагрузки. Участие в ралли-марафоне представляет возможность продемонстрировать их технологические решения. Другие компании в этом сегменте имеют более 10-летний опыт и уже неоднократно принимали участие в ралли. В прошлом году техника автомобильного завода “УРАЛ” выступала в качестве технической поддержки. В этом году было принято решение создать спортивную команду для участия в “Шелковом пути”.

Команда UralMotorSport включает более 20 человек, включая спортивный экипаж, а также автомобили службы поддержки и механиков.

“У нас серьезные намерения. Мы хотим продемонстрировать наши лучшие разработки, реально проверить свои силы, улучшить технику на основе полученного опыта”, – сообщили в пресс-службе предприятия.

“Наши цели на этот раз – получить опыт, успешно преодолеть дистанцию, протестировать технику, укрепить состав команды и сделать выводы на будущее. Мы благодарим организаторов за возможность участия и надеемся на поддержку наших коллег-участников”, – подчеркнули в команде.















Состав экипажа UralMotorSport: