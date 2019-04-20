В Нью-Йорке представлена юбилейная версия Nissan GT-R

На Международном автосалоне 2019 года в Нью-Йорке в честь 50-летия модели дебютировал 2020 Nissan GT-R 50th Anniversary Edition.

Автомобиль предстал на совершенно новом уровне, который сложно было вообразить 50 лет назад, когда был показан первый GT-R. Чтобы отметить полувековую веху в истории модели, инженеры поставили перед собой задачу – найти новый потенциал для повышения характеристик и при этом сохранить удовольствие от управления автомобилем для водителей любого уровня.

«Главное в GT-R – это всесторонняя сбалансированность, – говорит Хироши Тамура (Hiroshi Tamura), ведущий специалист по продукту GT-R. – Речь идет не о гонке за цифрами, а о том, чтобы создать новый автомобиль, не упустив ни одного аспекта. Это достойный способ отпраздновать 50-летие GT-R».

Празднование 50-летнего юбилея

На большинстве рынков будут предлагаться три версии исполнения 2020 Nissan GT-R: GT-R Premium, GT-R Track Edition и GT-R NISMO. В некоторых регионах также будут представлены модификации Pure, Prestige и Black, но именно 50th Anniversary Edition отражает богатое наследие GT-R.

Специальные версии автомобиля выйдут в трёх исторических вариантах окраски экстерьера с двухцветным дизайном. Он был вдохновлен ливреями из японской гоночной GP серии, для побед в которой и был создан первый GT-R. Синий цвет Bayside (Wangan) Blue, который не использовался со времен модели R34, теперь возвращается, дополненный белыми «гоночными» полосами.

Покрытие наносится в четыре слоя с двумя этапами нагрева, благодаря чему цвет становится ярче и приобретает потрясающие блики и глубокие тени. В честь важной вехи в истории GT-R в дизайн автомобиля добавлены несколько изысканных штрихов, в частности, синие акценты на спицах колесных дисков. Юбилейная модель также будет представлена в жемчужно-белом цвете (Pearl White) с красными полосами и в серебристом (Super Silver) с белыми.

Интерьер юбилейной версии GT-R выполнен в специальной серой гамме, которая придает салону роскошный вид и напоминает ночное небо после наступления сумерек. Этот цвет также доступен и для некоторых других версий 2020 GT-R. У GT-R 50th Anniversary Edition есть и другие особенности, в том числе уникальная отделка рулевого колеса и рукоятки коробки передач, специальное тиснение на сиденьях и обивка потолка и других деталей материалом Alcantara® с оригинальными декоративными швами.