В Москве состоялась российская премьера двигателя JLE-4G18TD второго поколения Инженерам удалось снизить шум, слышимый на водительском месте, до 39,5 дБА, что соответствует уровню звукового комфорта премиальных автомобилей немецких и японских брендов

Мероприятие прошло в официальном дилерском центре Geely «Обухов-Домодедово»

Двигатель JLE-4G18TD второго поколения является развитием зарекомендовавшего себя 1,8-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя с турбонаддувом, знакомого российским клиентам Geely по модели бизнес-седана Emgrand GT. Создавая новую версию двигателя, инженеры Geely ставили перед собой две главные цели: повысить производительность и комфорт.

JLE-4G18TD второго поколения на 21 л.с. мощнее своего предшественника, а также развивает крутящий момент на 35 Нм больше, что позволяет существенно увеличить динамику всех моделей Geely, в которые будет устанавливаться новый силовой агрегат. При этом диапазон оборотов, в котором новый двигатель развивает максимальную тягу – от 1500 до 4000 об/мин – существенно шире, чем у двигателя первого поколения, то есть новый двигатель является более эластичным и удобным в повседневной эксплуатации.

Еще одно ключевое направление, в рамках которого совершенствовался двигатель JLE-4G18TD – снижение шума и вибраций, которые возникают при работе ДВС. Часть деталей двигателя, как, например, кожух приводной цепи газораспределительного механизма, были заново спроектированы с помощью программ САПР и испытаны в исследовательском центре Geely. Благодаря комплексу мер, инженерам удалось снизить шум, слышимый на водительском месте, до 39,5 дБА, что соответствует уровню звукового комфорта премиальных автомобилей немецких и японских брендов.

Двигатель получился действительно очень тихим, в чем получилось убедиться в ходе тест-драйва сразу после презентации.

Перед тем как попасть на производственную линию, двигатель JLE-4G18TD второго поколения прошел комплексные ресурсные испытания всех узлов и агрегатов, включавшие свыше 1500 часов экстремальных лабораторных стресс-тестов, а также десятки тысяч километров, пройденные прототипами в самых суровых условиях различных климатических зон Китая: от зноя гор пустыни Такла-Макан до арктической зимы уезда Мохэ. Новый двигатель без проблем запускается и работает при температурах до -35 °С.

В России новый двигатель JLE-4G18TD впервые можно будет увидеть под капотом Geely Atlas, производимого на заводе Geely в Белоруссии.

«Наш большой кроссовер Atlas отлично зарекомендовал себя на российском рынке: в прошлом году нам удалось реализовать почти 3000 единиц. Уверен, новый более мощный двигатель, который будет доступен для модели Atlas в качестве опции, сделает эту модель еще более привлекательной для клиентов», – рассказывает первый заместитель генерального директора Geely Motors в России Чжан Шоухэ.

Следуя глобальным трендам, концерн Geely Auto Group продолжит развивать собственные технологии в области создания эффективных турбированных двигателей и планирует в скором времени представить линейку новых силовых агрегатов рабочим объемом от 1,0 до 2,0 литров.

Новый двигатель создавался силами сотрудников исследовательского центра Geely и будет выпускаться на расположенном в окрестностях города Ханчжоу моторном заводе № 2, производственные мощности которого составляют 200 000 единиц в год. При разработке нового двигателя проведено 158 компьютерных симуляций различных процессов, включая газодинамические расчеты процессов впуска и выпуска, моделирование процессов распыления и сгорания топлива, термодинамические, акустические и другие расчеты.

Одно из ключевых направлений, в рамках которого совершенствовался двигатель JLE-4G18TD – снижение шума и вибраций, возникающих при работе ДВС. Часть деталей двигателя, как, например, кожух приводной цепи газораспределительного механизма, были заново спроектированы с помощью программ САПР и испытаны в исследовательском центре Geely. Благодаря комплексу мер, инженерам удалось снизить шум, слышимый на водительском месте, до 39,5 дБА, что соответствует уровню звукового комфорта премиальных автомобилей немецких и японских брендов (Audi A4, Lexus ES350 и др. с аналогичными по конфигурации двигателями).

Ключевые конструктивные элементы, доработанные в двигателе JLE-4G18TD второго поколения:

Облегченные на 10% поршни с антифрикционным покрытием юбок

Систему изменения фаз газораспределения DVVT (на впуске и выпуске) с полыми распределительными валами

Полые выпускные клапаны, заполненные жидким натрием для лучшего охлаждения

Бесшумный цепной привод газораспределительного механизма

Два балансирных вала

Лопастной масляный насос переменной производительности

Непосредственный впрыск топлива, по 6 отверстий в распылителях форсунок, рабочее давление до 150 бар

Двухслойный выпускной коллектор с интегрированным перепускным клапаном

Двигатель JLE-4G18TD второго поколения оснащается 32-битным блоком управления Bosch MED17, который контролирует работу всех систем.

Оптимизация процессов впрыска и сгорания топлива, а также применение новейшего лопастного масляного насоса Bosch с интегрированным клапаном сброса давления, сводящим к минимуму испарение масла, и широкополосного датчика кислорода на выпуске позволило с легкостью вписать новый мотор в требования экологического стандарта Евро-5. В дальнейшем планируется адаптировать двигатель под новейший стандарт Евро-6.

Применение гидрокомпенсаторов в ГБЦ позволяет автоматически регулировать зазоры в клапанах и свести к минимуму шум при работе газораспределительного механизма, а также упростить техническое обслуживание автомобиля. Привод газораспределительного механизма оснащается новой бесшумной цепью, а также натяжителем второго поколения, позволяющим повысить стабильность цепи и, соответственно, снизить шум на высоких оборотах.

Малоинерционный турбокомпрессор BorgWarner нового поколения позволяет двигателю развивать крутящий момент 175 Нм уже при 1000 об/мин, при этом максимальный крутящий момент 285 Нм достигается в широком диапазоне оборотов: 1500 – 4000 об/мин. Новый двигатель предельно эффективен с термодинамической точки зрения, его коэффициент полезного действия составляет 36%. Средний расход топлива по сравнению с двигателем JLE-4G18TD первого поколения снижен на 1,5%.

Концерн Geely стремится предоставлять своим клиентам только проверенные и исключительно надежные решения. Перед тем как попасть на производственную линию, двигатель JLE-4G18TD второго поколения прошел комплексные ресурсные испытания всех узлов и агрегатов, включавшие свыше 1500 часов экстремальных лабораторных стресс-тестов, а также десятки тысяч километров, преодоленных прототипами в самых суровых условиях различных климатических зон Китая: от зноя Пылающих гор пустыни Такла-Макан до арктической зимы уезда Мохэ. Новый двигатель без проблем запускается и работает при температурах до -35 °С.

Список ключевых компаний, поставляющих различные детали и технические жидкости для нового двигателя включает: Bosch, Shell, BorgWarner, Pierburg, Mahle, SKF, Valeo, BRUSS, Usui, Schaeffler, Federal Mogul, Yazaki, Dayco и др.

В России новый двигатель JLE-4G18TD впервые можно будет увидеть под капотом кроссовера Geely Atlas.