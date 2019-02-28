Премиальный кроссовер Lexus RX встретил свой юбилей рекордными достижениями

Премиальный кроссовер Lexus отметил свое двадцатилетие

Lexus сообщает, что отмеченный в конце 2018 года юбилейный рубеж – двадцатилетие модели – премиальный кроссовер Lexus RX прошел с рекордными результатами. С начала серийного производства в 1998 году во всем мире было реализовано 2 863 177 Lexus RX в различных версиях, что обеспечило этой линейке моделей позицию абсолютного бестселлера за всю историю бренда Lexus.

«Успех Lexus RX на мировых рынках обусловлен ключевыми ценностями бренда Lexus: передовыми технологическими решениями, высочайшим качеством и надежностью, а также мастерством исполнения, – комментирует Джон Томсон, Директор Департамента по продажам и маркетингу, послепродажному обслуживанию и продаже автомобилей с пробегом бренда Lexus в России. – Мы гордимся, что за двадцатилетнюю историю модели RX этот автомобиль разошелся тиражом почти 3 млн. экземпляров. Это подчеркивает высочайшее доверие наших клиентов, в том числе и в России. Мы сделаем все, чтобы оправдать и превзойти их ожидания в дальнейшем».

История Lexus RX – это история успеха длиной в два десятилетия. В феврале 1997 года Lexus представил концепт-кар SLV (Sport Luxury Vehicle), объединивший в себе лучшие качества мощных внедорожников и роскошных седанов, и принятый с большим энтузиазмом. В 1998 году начался выпуск серийного воплощения SLV – модели Lexus RX, ставшей родоначальником нового сегмента автомобильного рынка: кроссоверы премиум-класса.

Элегантность и техническое совершенство RX, уникальное сочетание универсальности и практичности спортивного внедорожника с управляемостью и комфортом роскошного седана – обеспечили RX моментальный успех и доминирующее положение на мировом рынке. За первый же год в мире было продано 44 618 Lexus RX, вскоре премиальный кроссовер закрепился на позиции бестселлера бренда Lexus. Успех был развит с появлением в 2003 году второго поколения RX, только за первый год продаж нашедшего 116 485 покупателей.

В 2005 году на рынок вышел Lexus RX 450h – первый в мире премиальный кроссовер с полногибридной силовой установкой: 3,3-литровый бензиновый двигатель работал совместно с двумя электромоторами, совокупная мощность составляла 272 л.с. Столь передовое, высокотехнологичное решение не могло остаться незамеченным: к моменту начала продаж в США поступило более 9000 предварительных заказов на новинку, а через год на RX 450h приходилась четверть от всех продаж Lexus RX. На сегодня на гибридных версиях остановило свой выбор уже 430 385 покупателей.

Lexus RX отмечен множеством наград и неоднократно становился лауреатом различных премий. В 2013 году Lexus RX 350 и Lexus RX 450h были удостоены награды «Лучший автомобиль за свои деньги», присуждаемой авторитетным американским изданием U.S. News & World Report. В том же году аналитическое маркетинговое агентство J.D. Power and Associates признало RX «самым надежным автомобилем в США». Высочайший уровень безопасности Lexus RX подтвержден высшим «пятизвездным» рейтингом Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA).

Официальные продажи Lexus RX на российском рынке стартовали в 2002 году. С первых же дней продаж российские клиенты оценили привлекательный дизайн, высочайшее качество исполнения и высокую надежность Lexus RX. Премиальный кроссовер вышел на лидирующие позиции в своем сегменте и сохраняет это лидерство уже на протяжении 13 лет. За это время на различных версиях и моделях линейки Lexus RX остановило свой выбор 89 864 российских клиента. Вносит свой вклад в успех линейки RX и гибридная модель: с 2005 по 2018 год такая версия нашла 10 738 покупателей.

За свою двадцатилетнюю историю Lexus RX пережил смену четырех поколений, не считая нескольких обновлений. Четвертое поколение Lexus RX вышло на рынок в 2015 году, и продолжило славные традиции успеха предшественников. На требовательных тестах по безопасности Euro NCAP 2015 года Lexus RX четвертого поколения получил максимальный рейтинг «Пять звезд».

В 2016 году Lexus RX стал лучшим премиальным внедорожником в рейтинге «Лучшие автомобили 2016 года» по версии авторитетного американского издания Consumer Reports. В острых изгибах и линиях нового Lexus RX прослеживается эволюция дизайна модели.

В облике проявляются характерные черты, свойственные другим современным моделям бренда. Премиальный кроссовер, неизменно остающийся бестселлером Lexus, оснащается мощными силовыми агрегатами, предлагает владельцу самые современные системы безопасности и помощи водителю, новейшие технологии и функции комфорта, позволяющие RX сохранять и закреплять лидерство в своем сегменте.

В ноябре 2017 года на Международном автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера новой версии Lexus RX 350L с тремя рядами сидений. Появление в линейке премиального кроссовера с семиместной компоновкой позволило насладиться простором и возможностями дополнительного объема багажного отделения еще большему числу семейных клиентов.

В 2018 году продажи Lexus RX 350L начались и в России. Новая модель сделала еще привлекательнее и разнообразнее российскую линейку RX, в которую также входят RX 300 с двухлитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 238 л.с., RX 350 с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 (301 л.с.) и RX 450h с гибридной силовой установкой совокупной мощностью 313 л.с.

Вне зависимости от версии, любой из Lexus RX предлагает смелый передовой дизайн и самые совершенные технические решения, демонстрирует постоянное стремление бренда Lexus к безупречности. Все модели доводились до совершенства в процессе испытаний на протяжении многих сотен тысяч километров.

Согласно результатам исследования рынка новых легковых автомобилей, проведенного Аналитическим агентством «АВТОСТАТ», в 2018 году на территории РФ было продано 9,8 тысяч новых Lexus RX, что позволило модели занять 1-е место по объему продаж в сегменте SUV-премиум с долей рынка 10%.

Надежность Lexus RX обеспечила этому премиальному кроссоверу заслуженную популярность и на вторичном рынке. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за минувший год продажи кроссоверов Lexus RX с пробегом составили около 20 тыс. единиц, что не только является лучшим результатом в сегменте SUV D, но и соответствует доле 36% в этой категории, то есть примерно каждому третьему перепроданному автомобилю.

Исследования «АВТОСТАТ» показали, что в 2018 году общий объем продаж новых SUV премиум-класса на российском рынке составил 98,6 тысяч автомобилей, из которых 22,3 тысячи или 22,6% пришлось на модели Lexus. Такая значительная доля свидетельствует о высокой оценке российскими клиентами кроссоверов и внедорожников Lexus и популярности бренда в целом, а также о том, что модели SUV для Lexus всегда были и остаются объектами особого внимания и стремления к совершенству.

Отметивший свой двадцатилетний юбилей Lexus RХ вносит свой важнейший вклад в успех бренда Lexus на рынке премиальных внедорожников и кроссоверов в России.