Hyundai Motor оказывает поддержку новой глобальной кампании BTS

Hyundai Motor Company показала тизерный видеоролик новой глобальной кампании для поклонников группы BTS на своем главном рекламном экране на площади Пикадилли (Лондон) в рамках продолжающейся поддержки южнокорейской группы BTS. Сама кампания стартовала с показов этих тизеров в семи мировых мегаполисах: Гонконге, Сеуле, Токио, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже и Лондоне.
Эксклюзивный тизерный видеоролик будет демонстрироваться на экране на площади Пикадилли с 22 февраля по 10 марта.
Группа BTS была названа глобальным послом бренда по продвижению нового флагманского кроссовера Hyundai Palisade в ноябре после появления в специальном демонстрационном видео. Этот популярный во всем мире коллектив, работающий в жанре K-pop, также посетил прошедшую в этом месяце в Лос-Анджелесе 61-ю церемонию вручения премии «Грэмми», куда участники прибыли на новом восьмиместном Palisade.
Новая кампания рассказывает об открытии сайта ARMYPEDIA (www.armypedia.net), на котором будут собраны материалы сообщества поклонников, связанные с каждым днем из шести лет существования BTS. На сайте будут представлены публикации в блогах, фотографии и видеоролики, предоставленные поклонниками группы со всего мира.
Слово ARMYPEDIA составлено из двух частей: ARMY («армия» — название сообщества поклонников BTS) и Wikipedia (интернет-энциклопедия). Фанаты смогут сохранять свои собственные воспоминания на ARMYPEDIA. Для этого им нужно найти 2080 QR-кодов, размещенных онлайн и оффлайн по всему миру, и ответить на вопросы по каждому из таких кодов.
«Для Hyundai Motor это уникальная возможность повысить привлекательность бренда в глазах поколений Y и Z», — заявил Чхо Вонхон (Wonhong Cho), исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Hyundai Motor.Участники BTS отметили: «Мы очень рады возможности общаться с фанатами в рамках новой креативной глобальной кампании Hyundai».
«Для Hyundai Motor это уникальная возможность повысить привлекательность бренда в глазах поколений Y и Z», — заявил Чхо Вонхон (Wonhong Cho), исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Hyundai Motor.
Участники BTS отметили: «Мы очень рады возможности общаться с фанатами в рамках новой креативной глобальной кампании Hyundai».
C 2014 года www.amsrus.ru