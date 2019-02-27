Hyundai Motor оказывает поддержку новой глобальной кампании BTS

Hyundai Motor Company активно рекламирует группу BTS

Hyundai Motor Company показала тизерный видеоролик новой глобальной кампании для поклонников группы BTS на своем главном рекламном экране на площади Пикадилли (Лондон) в рамках продолжающейся поддержки южнокорейской группы BTS. Сама кампания стартовала с показов этих тизеров в семи мировых мегаполисах: Гонконге, Сеуле, Токио, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже и Лондоне.

Эксклюзивный тизерный видеоролик будет демонстрироваться на экране на площади Пикадилли с 22 февраля по 10 марта.

Группа BTS была названа глобальным послом бренда по продвижению нового флагманского кроссовера Hyundai Palisade в ноябре после появления в специальном демонстрационном видео. Этот популярный во всем мире коллектив, работающий в жанре K-pop, также посетил прошедшую в этом месяце в Лос-Анджелесе 61-ю церемонию вручения премии «Грэмми», куда участники прибыли на новом восьмиместном Palisade.

Новая кампания рассказывает об открытии сайта ARMYPEDIA (www.armypedia.net), на котором будут собраны материалы сообщества поклонников, связанные с каждым днем из шести лет существования BTS. На сайте будут представлены публикации в блогах, фотографии и видеоролики, предоставленные поклонниками группы со всего мира.

Слово ARMYPEDIA составлено из двух частей: ARMY («армия» — название сообщества поклонников BTS) и Wikipedia (интернет-энциклопедия). Фанаты смогут сохранять свои собственные воспоминания на ARMYPEDIA. Для этого им нужно найти 2080 QR-кодов, размещенных онлайн и оффлайн по всему миру, и ответить на вопросы по каждому из таких кодов.