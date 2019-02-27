Hyundai Motor оказывает поддержку новой глобальной кампании BTS

Hyundai Motor оказывает поддержку новой глобальной кампании BTS
Февраль 27 13:08 2019

Hyundai Motor Company активно рекламирует группу BTS

Hyundai Motor Company показала тизерный видеоролик новой глобальной кампании для поклонников группы BTS на своем главном рекламном экране на площади Пикадилли (Лондон) в рамках продолжающейся поддержки южнокорейской группы BTS. Сама кампания стартовала с показов этих тизеров в семи мировых мегаполисах: Гонконге, Сеуле, Токио, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже и Лондоне.

Эксклюзивный тизерный видеоролик будет демонстрироваться на экране на площади Пикадилли с 22 февраля по 10 марта.

Группа BTS была названа глобальным послом бренда по продвижению нового флагманского кроссовера Hyundai Palisade в ноябре после появления в специальном демонстрационном видео. Этот популярный во всем мире коллектив, работающий в жанре K-pop, также посетил прошедшую в этом месяце в Лос-Анджелесе 61-ю церемонию вручения премии «Грэмми», куда участники прибыли на новом восьмиместном Palisade.

Новая кампания рассказывает об открытии сайта ARMYPEDIA (www.armypedia.net), на котором будут собраны материалы сообщества поклонников, связанные с каждым днем из шести лет существования BTS. На сайте будут представлены публикации в блогах, фотографии и видеоролики, предоставленные поклонниками группы со всего мира.

Слово ARMYPEDIA составлено из двух частей: ARMY («армия» — название сообщества поклонников BTS) и Wikipedia (интернет-энциклопедия). Фанаты смогут сохранять свои собственные воспоминания на ARMYPEDIA. Для этого им нужно найти 2080 QR-кодов, размещенных онлайн и оффлайн по всему миру, и ответить на вопросы по каждому из таких кодов.

«Для Hyundai Motor это уникальная возможность повысить привлекательность бренда в глазах поколений Y и Z», — заявил Чхо Вонхон (Wonhong Cho), исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Hyundai Motor.

Участники BTS отметили: «Мы очень рады возможности общаться с фанатами в рамках новой креативной глобальной кампании Hyundai».

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AMSRUS
AMSRUS

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