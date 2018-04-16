Mercedes-Benz Sprinter станет электрокаром
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Mercedes-Benz Sprinter станет электрокаром
Апрель 16 16:08 2018

Mercedes-Benz раскрыл свежие технические подробности о новом поколении фургона Sprinter и его электрической версии.

Именно она и была представлена в феврале текущего года на одном из международных автошоу. По информации авторитетных зарубежных изданий, близких к Mercedes-Benz, новый фургон Sprinter в электрической модификации обзаведется 115-сильным электромотором с впечатляющим крутящим моментом до 300 Нм. Максимальная скорость автомобиля, как предполагается, составит 120 или 80 километров в час. Вторая, вероятнее всего, должна увеличить запас хода фургона.

На рынок электрическая версия Mercedes-Benz Sprinter, как пишут Автоновости дня, выйдет в двух модификациях, различных между собой одним лишь аккумулятором емкостью 41 кВт/час и 55 кВт/час. Грузоподъемность фургона будет достигать одной тонны.

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Mercedes-BenzSprinter
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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