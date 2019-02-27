Грандиозно и красочно: состоялось открытие флагманского дилерского центра Ford Trucks в России

Открытие дилерского центра Ford Trucks в Долгопрудном прошло грандиозно

Состоялось открытие дилерского центра Ford Trucks, расположенного по адресу: г. Долгопрудный, Новое шоссе, д. 30А. Предприятие осуществляет продажи грузовых автомобилей Ford Trucks и оригинальных запасных частей к ним, а также занимается сервисным обслуживанием техники.

Церемонии открытия предшествовала пресс-конференция, в ходе которой директор TURBOTRUCKS Серж Ван Хюлле и управляющий директор Ford Trucks в России Бахадир Коч подвели итоги 2018 года и поделились планами на 2019 год. В 2018 году на территории Российской Федерации реализовано 152 автомобиля Ford Trucks, а прирост продаж по сравнению с результатом 2017 года составил 375%, что стало лучшим показателем среди всех брендов грузовых автомобилей, представленных в России.

«Мы удовлетворены первыми результатами и планируем, что процент прироста продаж по итогам 2019 года будет как минимум повторен», – заявил Серж Ван Хюлле. «Ford Trucks ставит перед собой амбициозные цели – в 2023 году мы планируем занять 5% доли российского рынка в сегменте грузовых автомобилей массой свыше 16 т», – сказал Бахадир Коч.

После пресс-конференции более 200 гостей мероприятия смогли ознакомиться с ассортиментом автомобилей Ford Trucks – на импровизированной уличной экспозиции были представлены седельные тягачи Ford Trucks 1848T в цветах российского триколора и Ford Trucks 3542, с колесной формулой 6×4, развозные фургоны Ford Trucks 1833 и 2533, оборудованные различными надстройками, а также флагманские 500-сильные тягачи Ford Trucks F-MAX. Седельные тягачи, обладатели звания «Лучший грузовик 2019 года» впервые продемонстрированы широкой российской публике и стали настоящим центром притяжения для посетителей.

В церемонии открытия дилерского центра приняли участие руководители завода Ford Otosan, марки Ford Trucks и TH Group: генеральный директор Ford Otosan Хайдар Йенигюн, заместитель генерального директора Ford Trucks Серхан Турфан, директор по международной деятельности Эмрах Думан, а также генеральный директор TH Group Пит Воутерс.

После приветственных речей спикеров, член жюри премии International Truck of The Year (ITOY) журналист Федор Лапшин вручил статуэтку – награду для обладателя звания «Лучший грузовик 2019 года» Сержу Ван Хюлле и Бахадиру Коч. В сентябре 2018 года этого почетного звания был удостоен новый Ford Trucks F-MAX.

Памятными наградами были отмечены клиенты, в 2018 году сделавшие выбор в пользу Ford Trucks: Серхан Турфан и Эмрах Думан вручили сувениры руководителям компаний «МТЭК-Логистика», «Поли-Экс», «Роял Транс» и «Мега-Транс».

В конце церемонии к аудитории обратился Хайдар Йенигюн, – «Компания впервые решила выйти на российский рынок в 2007 году. Мы без колебаний приняли это решение. В основном оно было связано с тесными социально – экономическими отношениями между Россией и Турцией. Что сделало решение еще более легким и инвестиционно устойчивым, так это огромные размеры российского рынка, его потенциал роста и большие возможности, которые мы имели с точки зрения позиционирования ассортимента бренда Ford Trucks. Россия – 6-я по величине экономика в мире и один из наших приоритетных рынков. Ожидается, что в течение 2-3 лет рынок тяжелых коммерческих автомобилей превысит 100 тыс. единиц, что сделает российский рынок крупнейшим в Европе. Наше партнерство с TURBOTRUCKS началось в апреле 2018 года, когда мы подписали эксклюзивное дистрибьюторское соглашение. Это партнерство помогает нам достичь двух основных целей: создать ценность для наших клиентов и преуспеть на конкурентном российском рынке. Мы должны предоставлять высококачественные услуги клиентам на основе развитой дилерской и сервисной сети. Предоставить нашим клиентам качественный сервис и постоянное наличие необходимых запчастей, развернув сеть в девяти городах менее чем за год – это, определенно, показатель успеха. Я верю, что эти дилерские центры будут продолжать представлять наш бренд таким образом, что мы будем гордиться».

Традиционная церемония обмена подарков состоялась между Хайдаром Йенигюном и Сержем Ван Хюлле. В ответ на турецкую чашу процветания, руководителю Ford Otosan были презентованы русские валенки.

Церемония открытия завершилась импровизированной ярмаркой с ароматным барбекю, чаем на свежем морозном воздухе и выступлением уличных рок-музыкантов.