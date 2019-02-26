Роспотребнадзор собирается оштрафовать «Яндекс.Такси»

Роспотребнадзор собирается наказать «Яндекс.Такси» за введение в заблуждение пассажира

Поводом стал инцидент с москвичкой Ольгой Садвокасовой, которую в ноябре 2018 года избил таксист: на заказ он приехал на фирменной машине «Яндекса», хотя никакого отношения к компании не имел. Пострадавшая обратилась с жалобой в администрацию президента, после чего ее делом занялся Роспотребнадзор. В ведомстве обещают усилить контроль за всеми агрегаторами в связи с недавно вступившей в силу редакцией закона «О защите прав потребителей».

Инцидент с Ольгой Садвокасовой произошел 18 ноября 2018 года в столичном районе Новогиреево. Она вызвала машину с помощью сервиса «Яндекс.Такси» и в ходе поездки сделала ряд замечаний по поводу манеры вождения. Таксист, приехавший на машине с символикой «Яндекса» с желтыми номерами, разозлился, напал на пассажирку, избил ее и скрылся. Госпожа Садвокасова вызвала скорую (обследование выявило перелом ноги и носа) и полицию, которая завела по этому инциденту уголовное дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести здоровью). Позже выяснилось, что 47-летного таксиста зовут Сергей Фомин, машину он арендовал в компании ООО «Такси-М», в которой не зарегистрирован как сотрудник. Найти господина Фомина не удалось, но инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

В конце 2018 года Ольга Садвокасова направила обращение к президенту Владимиру Путину.

«Получается, что я воспользовалась услугами крупнейшей, известнейшей компании, заказала машину с желтыми номерами, но это меня никак не защитило от нападения обезумевшего бандита,— писала она президенту. — Непонятно, почему он ездил на фирменной машине с желтыми номерами, что означало для меня гарантию, легальность, а значит, и безопасность. Оказалось, что “Яндекс.Такси” за водителей ответственности не несет, подключая их к программе без каких-либо проверок. Любой психопат, наркоман, шизофреник, маньяк и насильник может прикрыться брендом крупной корпорации и беспрепятственно получить доступ ко мне, моим детям, родственникам».

Из администрации президента обращение госпожи Садвокасовой поступило в управление Роспотребнадзора по Москве. Это подтвердили в самом ведомстве.

«На основании имеющихся материалов управлением в отношении ООО “Яндекс.Такси” возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ за введение потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств услуги по перевозке пассажира легковым такси и проводится административное расследование»,— рассказали в Роспотребнадзоре.

В чем конкретно выражается «введение в заблуждение», в ведомстве не уточнили. Не назван и размер предполагаемого штрафа: он, согласно КоАП, может достигать 500 тыс. руб. для юрлиц.

«В Роспотребнадзоре мне сказали, что их оштрафуют на 100 тыс. руб.,— рассказала Ольга Садвокасова. — Это незначительный штраф для такой крупной компании, вряд ли после этого что-то изменится. Санкции за подобные нарушения должны применяться как минимум регулярно». «Мы направили свою позицию в Роспотребнадзор и ждем рассмотрения дела»,— прокомментировали ситуацию в «Яндекс.Такси».

Госпожа Садвокасова заявила, что в ближайшее время подаст гражданский иск в отношении «Яндекс.Такси» и «Такси-М», в котором потребует возместить нанесенный материальный и моральный ущерб.

Клиент чаще всего уверен, что его везет «Яндекс.Такси» (или любой другой агрегатор), а водитель работает в этой компании, хотя в действительности это не так, пояснил адвокат Николай Мовчан, специализирующийся на защите прав пассажиров. Если агрегаторы будут размещать полную информацию о перевозчиках и предоставляемых услугах, то в теории это может защитить граждан от инцидентов, аналогичных тому, что произошел с Ольгой Садвокасовой.

«Многих клиентов интересует, к примеру, кто будет за рулем, вплоть до национальности водителя, — пояснил господин Мовчан. — 100% защиты эта информация не дает, но это лучше, чем ничего. Я, общаясь с оператором агрегатора по телефону, всегда спрашиваю, кто является фрахтовщиком. Проблема в том, что большинство клиентов защищаться не хотят и такими вещами не интересуются».

Закон «О защите прав потребителей» существует не первый год: непонятно, почему его до сих пор нельзя было применять в отношении агрегаторов, добавляет эксперт «Синих ведерок» в области такси Елена Гращенкова. При этом уже есть судебные решения: в мае 2018 года Мосгорсуд впервые привлек к ответственности компанию «Такси престиж», которая должна была выплатить родственникам погибшей в аварии 700 тыс. руб. Из решения следовало, что агрегатор является стороной договора перевозки и в случае ДТП несет такую же ответственность, как водители. В ноябре 2018 года ФАС штрафовала «Яндекс.Такси» на 100 тыс. руб. за недобросовестную рекламу: в Курске, Петрозаводске, Ставрополе и других городах на машинах партнеров сервиса крупным шрифтом было написано «”Яндекс.Такси” от 30 руб.» и лишь мелким шрифтом уточнялось, что речь шла только о цене за подачу автомобиля.

В Роспотребнадзоре обещают усилить контроль за агрегаторами: с 1 января 2019 года вступила в силу новая редакция закона «О защите прав потребителей». Впервые было введено универсальное понятие (не только для перевозок) «владелец агрегатора информации о товарах» — под этим термином понимается организация или ИП, владеющие сайтом, где можно ознакомиться с предложением продавца о заключении договора купли-продажи товара, заключить договор, произвести оплату и т. д. Теперь, как рассказали в Роспотребнадзоре, агрегатор обязан довести до потребителей информацию о себе и продавце, включая название, адрес, режим работы, ФИО и другие данные. Сведения должны быть размещены на сайте агрегатора. С начала года столичное управление Роспотребнадзора провело «контрольные закупки» в отношении ряда агрегаторов (каких конкретно — в ведомстве не говорят).

«Выявлены нарушения в части недоведения до сведения потребителя достоверной информации, — рассказали в ведомстве. — По результатам контрольных закупок проводятся необходимые процессуальные действия».

Понятие агрегатора заказов такси должно появиться и в новой редакции так называемого закона о такси: речь идет о поправках в ФЗ-69, которые приняты в первом чтении в конце прошлого года и сейчас дорабатываются ко второму. 19 февраля закончился сбор предлагаемых поправок, но, по данным, новой редакции документа пока нет.

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