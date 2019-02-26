Роспотребнадзор собирается оштрафовать «Яндекс.Такси»

Поводом стал инцидент с москвичкой Ольгой Садвокасовой, которую в ноябре 2018 года избил таксист: на заказ он приехал на фирменной машине «Яндекса», хотя никакого отношения к компании не имел. Пострадавшая обратилась с жалобой в администрацию президента, после чего ее делом занялся Роспотребнадзор. В ведомстве обещают усилить контроль за всеми агрегаторами в связи с недавно вступившей в силу редакцией закона «О защите прав потребителей».
Инцидент с Ольгой Садвокасовой произошел 18 ноября 2018 года в столичном районе Новогиреево. Она вызвала машину с помощью сервиса «Яндекс.Такси» и в ходе поездки сделала ряд замечаний по поводу манеры вождения. Таксист, приехавший на машине с символикой «Яндекса» с желтыми номерами, разозлился, напал на пассажирку, избил ее и скрылся. Госпожа Садвокасова вызвала скорую (обследование выявило перелом ноги и носа) и полицию, которая завела по этому инциденту уголовное дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести здоровью). Позже выяснилось, что 47-летного таксиста зовут Сергей Фомин, машину он арендовал в компании ООО «Такси-М», в которой не зарегистрирован как сотрудник. Найти господина Фомина не удалось, но инцидент вызвал широкий общественный резонанс.
В конце 2018 года Ольга Садвокасова направила обращение к президенту Владимиру Путину.
«Получается, что я воспользовалась услугами крупнейшей, известнейшей компании, заказала машину с желтыми номерами, но это меня никак не защитило от нападения обезумевшего бандита,— писала она президенту.— Непонятно, почему он ездил на фирменной машине с желтыми номерами, что означало для меня гарантию, легальность, а значит, и безопасность. Оказалось, что “Яндекс.Такси” за водителей ответственности не несет, подключая их к программе без каких-либо проверок. Любой психопат, наркоман, шизофреник, маньяк и насильник может прикрыться брендом крупной корпорации и беспрепятственно получить доступ ко мне, моим детям, родственникам».
«Получается, что я воспользовалась услугами крупнейшей, известнейшей компании, заказала машину с желтыми номерами, но это меня никак не защитило от нападения обезумевшего бандита,— писала она президенту.
— Непонятно, почему он ездил на фирменной машине с желтыми номерами, что означало для меня гарантию, легальность, а значит, и безопасность. Оказалось, что “Яндекс.Такси” за водителей ответственности не несет, подключая их к программе без каких-либо проверок. Любой психопат, наркоман, шизофреник, маньяк и насильник может прикрыться брендом крупной корпорации и беспрепятственно получить доступ ко мне, моим детям, родственникам».
Из администрации президента обращение госпожи Садвокасовой поступило в управление Роспотребнадзора по Москве. Это подтвердили в самом ведомстве.
«На основании имеющихся материалов управлением в отношении ООО “Яндекс.Такси” возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ за введение потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств услуги по перевозке пассажира легковым такси и проводится административное расследование»,— рассказали в Роспотребнадзоре.
В чем конкретно выражается «введение в заблуждение», в ведомстве не уточнили. Не назван и размер предполагаемого штрафа: он, согласно КоАП, может достигать 500 тыс. руб. для юрлиц.
«В Роспотребнадзоре мне сказали, что их оштрафуют на 100 тыс. руб.,— рассказала Ольга Садвокасова.— Это незначительный штраф для такой крупной компании, вряд ли после этого что-то изменится. Санкции за подобные нарушения должны применяться как минимум регулярно».«Мы направили свою позицию в Роспотребнадзор и ждем рассмотрения дела»,— прокомментировали ситуацию в «Яндекс.Такси».
«В Роспотребнадзоре мне сказали, что их оштрафуют на 100 тыс. руб.,— рассказала Ольга Садвокасова.
— Это незначительный штраф для такой крупной компании, вряд ли после этого что-то изменится. Санкции за подобные нарушения должны применяться как минимум регулярно».
«Мы направили свою позицию в Роспотребнадзор и ждем рассмотрения дела»,— прокомментировали ситуацию в «Яндекс.Такси».
Госпожа Садвокасова заявила, что в ближайшее время подаст гражданский иск в отношении «Яндекс.Такси» и «Такси-М», в котором потребует возместить нанесенный материальный и моральный ущерб.
Клиент чаще всего уверен, что его везет «Яндекс.Такси» (или любой другой агрегатор), а водитель работает в этой компании, хотя в действительности это не так, пояснил адвокат Николай Мовчан, специализирующийся на защите прав пассажиров. Если агрегаторы будут размещать полную информацию о перевозчиках и предоставляемых услугах, то в теории это может защитить граждан от инцидентов, аналогичных тому, что произошел с Ольгой Садвокасовой.
«Многих клиентов интересует, к примеру, кто будет за рулем, вплоть до национальности водителя, — пояснил господин Мовчан.— 100% защиты эта информация не дает, но это лучше, чем ничего. Я, общаясь с оператором агрегатора по телефону, всегда спрашиваю, кто является фрахтовщиком. Проблема в том, что большинство клиентов защищаться не хотят и такими вещами не интересуются».
«Многих клиентов интересует, к примеру, кто будет за рулем, вплоть до национальности водителя, — пояснил господин Мовчан.
— 100% защиты эта информация не дает, но это лучше, чем ничего. Я, общаясь с оператором агрегатора по телефону, всегда спрашиваю, кто является фрахтовщиком. Проблема в том, что большинство клиентов защищаться не хотят и такими вещами не интересуются».
Закон «О защите прав потребителей» существует не первый год: непонятно, почему его до сих пор нельзя было применять в отношении агрегаторов, добавляет эксперт «Синих ведерок» в области такси Елена Гращенкова. При этом уже есть судебные решения: в мае 2018 года Мосгорсуд впервые привлек к ответственности компанию «Такси престиж», которая должна была выплатить родственникам погибшей в аварии 700 тыс. руб. Из решения следовало, что агрегатор является стороной договора перевозки и в случае ДТП несет такую же ответственность, как водители. В ноябре 2018 года ФАС штрафовала «Яндекс.Такси» на 100 тыс. руб. за недобросовестную рекламу: в Курске, Петрозаводске, Ставрополе и других городах на машинах партнеров сервиса крупным шрифтом было написано «”Яндекс.Такси” от 30 руб.» и лишь мелким шрифтом уточнялось, что речь шла только о цене за подачу автомобиля.
В Роспотребнадзоре обещают усилить контроль за агрегаторами: с 1 января 2019 года вступила в силу новая редакция закона «О защите прав потребителей». Впервые было введено универсальное понятие (не только для перевозок) «владелец агрегатора информации о товарах» — под этим термином понимается организация или ИП, владеющие сайтом, где можно ознакомиться с предложением продавца о заключении договора купли-продажи товара, заключить договор, произвести оплату и т. д. Теперь, как рассказали в Роспотребнадзоре, агрегатор обязан довести до потребителей информацию о себе и продавце, включая название, адрес, режим работы, ФИО и другие данные. Сведения должны быть размещены на сайте агрегатора. С начала года столичное управление Роспотребнадзора провело «контрольные закупки» в отношении ряда агрегаторов (каких конкретно — в ведомстве не говорят).
«Выявлены нарушения в части недоведения до сведения потребителя достоверной информации, — рассказали в ведомстве.— По результатам контрольных закупок проводятся необходимые процессуальные действия».
«Выявлены нарушения в части недоведения до сведения потребителя достоверной информации, — рассказали в ведомстве.
— По результатам контрольных закупок проводятся необходимые процессуальные действия».
Понятие агрегатора заказов такси должно появиться и в новой редакции так называемого закона о такси: речь идет о поправках в ФЗ-69, которые приняты в первом чтении в конце прошлого года и сейчас дорабатываются ко второму. 19 февраля закончился сбор предлагаемых поправок, но, по данным, новой редакции документа пока нет.Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru