Группа Volkswagen создала передвижные зарядные станции 7

Вольфсбургу подарили мобильные зарядные станции в честь 80-летия

Многие помнят, что штаб-квартира Фольксвагена находится в Вольфсбурге, но далеко не все знают, что сам город и был создан в 1938 году целенаправленно как место жительства работников автомобильного завода (фирма родилась годом ранее как Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens). Так что связь производителя и города — глубинная. По случаю 80-летия Вольфсбурга генеральный директор Фольксвагена Герберт Дисс вручил обер-бургомистру Клаусу Морсу (на фото внизу — справа) подарок: двенадцать мобильных «быстрых» зарядных станций.

Если точнее, пока такая установка показана лишь одна — демонстрационный образец на выставке фирмы, стоящий на улице Порше. Но в марте 2019-го будет развёрнута вся сеть. И это довольно любопытная новация, разработанная в самом Фольксвагене. Достоинство мобильных зарядок в том, что их можно оперативно перевозить с места на место, в зависимости от текущей ситуации: из центра города к окраинам или на какую-то нужную улицу, где ожидаются массовые мероприятия (например, перед матчем — к Фольксваген-Арене).

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Подвижная зарядка — это буфер энергии на 200 кВт•ч, что эквивалентно 5,6 паспортным ёмкостям аккумулятора электрического хэтча e-Golf (на практике задействованный при движении объём ниже). При этом заявлено, что энергия для заправки самих этих «заправок» будет браться из «зелёных» источников (солнце, ветер), а сама зарядка на время пилотного проекта будет бесплатной. Мобильные зарядные системы должны дополнить усилия города по развитию стационарной сети скоростных зарядных точек. По замыслу Фольксвагена, это поспособствует росту популярности электрокаров, а значит, поможет очистить воздух Вольфсбурга от вредных выхлопов — сообщает Драйв.