Президент Туркменистана дрифтует на Nissan 370Z

Президент Туркменистана продемонстрировал мастерство вождения на Nissan 370Z

Как сообщает информагентство Туркменистана, президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил центр автоспорта МВД, где «крутил пончики» на Nissan 370Z.

«Президент Бердымухамедов осмотрел спортивный автомобиль Nissan, на котором продемонстрировал мастерство опытного гонщика, показав высокий класс в дрифте», – говорится в сообщении.

В 2018-м Бердымухамедов принял участие «в гонках на раллийных автомобилях», где, разумеется, оказался успешнее профессиональных гонщиков. Кроме того лидер Туркменистана самостоятельно собрал внедорожник на основе собственных чертежей.

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