Volkswagen CV News: Отпуск с Volkswagen Multivan

Путешествие в отпуске с Volkswagen Multivan – отличный выбор

Пока вся страна вручает друг другу дежурные подарки на 23 февраля и букеты на 8 марта, многие предпочитают сбежать от этой суеты в автопутешествие – вдвоем или веселой компанией. Идея отличная,особенно если за красивыми местами и небанальными достопримечательностями не нужно ехать на край света и планировать путешествие за полгода. Собрали для вас 3 нетипичные точки на карте Европы, до которых можно добраться из России на автомобиле за день.

Подготовка

Итак, визы получены, документы проверены, бюджет подсчитан – можно отправляться в путь. Вещи, о которых лучше не забывать, собираясь в автопутешествие: сумка-холодильник, набор для пикника, аптечка и запасной плед. Багаж удобнее паковать не в громоздкие чемоданы, а тканевые сумки – так будет удобнее сортировать вещи и оставлять ненужные в машине на время ночевок в отеле.

Не забудьте заранее убедиться, что ваше транспортное средство справится с путешествием и вместит весь багаж. Оптимальный автомобиль для такого приключения – минивэн. Например, модель Volkswagen Multivan с просторным

трансформируемым салоном, мощными экономичными двигателями, киберассистентами водителя и новейшими инфомедиа-системами точно не подведет и станет настоящим домом на колесах.

Кутна Хора

Где: Чехия

Прага, конечно, восхитительна, но почему бы не зайти немного дальше? Вернее, проехать пару часов от знаменитой столицы до города Кутна Хора. Здесь можно полюбоваться на шедевр готической архитектуры – собор святой Варвары, пройтись по запутанным улочкам, помнящим Средневековье и посмотреть на сонную реку Врхлицу. Если душа все-таки попросит популярных достопримечательностей, можно зайти в Костницу, прославленный храм с декором из человеческих костей. Жутко красиво!

Братислава

Где: Словакия

Братислава обычно служит «перевалочным пунктом» для туристов – от нее рукой подать до Вены. Этот древний город недооценен: исторический центр Братиславы хоть и маленький, но может потягаться с пражским. Великолепный старый район с множеством баров и ресторанов, собор святого Мартина и развалины замка Девин наверняка поразят друзей в

Инстаграме.

Парк Урхо Кекконен

Где: Финляндия

Национальный парк Урхо Кекконен – гордость Финляндии и один из самых красивых парков в мире. Вас ждут первозданная природа и великолепные виды, а также возможность забраться на гору Корватунтури, где по преданиям живет Йоулупукки, финский Дед Мороз.