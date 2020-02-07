Volkswagen убьет семейство Passat

Volkswagen убьет семейство Passat
07 февраля 22:11 2020

Пока речь идет о модели для американского рынка, но не исключено, что аналогичная судьба постигнет и европейскую версию “Пассата” – Motor Page

Операционный директор американского подразделения VW Йохан ди Найссен заявил изданию Roadshow, что для “Пассата”, согласно стратегии концерна, ограниченный жизненный цикл был запланирован изначально.

“Возможно, и это разумное предположение, когда нынешний Passat достигнет конца своего цикла, у его преемника, вероятно, не будет двигателя внутреннего сгорания”, – отметил ди Найссен.

Скорее всего, со временем Passat будет замещен неким электромобилем из семейства ID. Например, им может стать серийная версия концепта ID Vizzion: на этапе премьеры он как раз носил статус прототипа электроседана будущего. Volkswagen Passat по праву считается одним из рыночных долгожителей: первые экземпляры “Пассата” вышли на рынок еще в 1973 году.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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