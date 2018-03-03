Легендарный 1800S актёра Роджера Мура 13

Volvo Cars привезет легендарный 1800S Роджера Мура на шоу классических автомобилей Techno-Classica.

Volvo 1800S 1967-го модельного года, которым в свое время владел актер Роджер Мур и который «снимался» в классическом телесериале «Святой», будет украшать стенд Volvo Cars Heritage на шоу классических автомобилей Techno-Classica в германском Эссене 21–25 марта. В европейских ретровыставках легендарная машина примет участие впервые.

Автомобиль Роджера Мура был собран на заводе Volvo в Торсланда в ноябре 1966 г. На белоснежном 1800S установлены диски Mini-Lite со спицами в редком «усеченном» исполнении, противотуманные фары Hella и «родное» рулевое колесо с деревянной отделкой. В интерьере сохранились детали со съемок «Святого»: термометр на приборной панели и вентиляторы для актеров, которые использовались во время студийных съемок.

Согласно документам, сэр Роджер Мур — первый владелец знаменитого 1800S. Лондонские номерные знаки, NUV 648E, были выпущены 20 января 1967 г. Мур подписал документы и забрал их двумя неделями позже, и с тех самых пор они на машине.

На стенде Techno-Classica автомобиль актера будет выставлен рядом с другим идеально сохранившимся Volvo 1800 1967 г., который принадлежит Хокану Самуэльссону (Håkan Samuelsson), президенту и генеральному директору Volvo Cars. Купе г-на Самуэльссона окрашено в довольно необычный салатовый цвет и является, пожалуй, одним из лучших представителей этой модели в Европе.

«В 60-е „Святой“ с Роджером Муром в главной роли был моим любимым сериалом, и с тех самых пор я мечтал о P1800, — рассказывает г-н Самуэльссон. — Это самая легендарная модель Volvo всех времен и прекраснейший образец скандинавского дизайна».

В сериале машина щеголяла знаменитыми номерами ST 1, а дебютировала она в эпизоде A Double in Diamonds, который был снят в ноябре 1967-го. Начиная с этого эпизода и до последних серий, вышедших в 1969 г., 1800S был автомобилем главного героя Саймона Темплара.

Позднее Мур продал машину актеру Мартину Бенсону, который известен ролью мистера Соло в «Голдфингере», фильме 1964 г. из кинофраншизы о Джеймсе Бонде. После Бенсона у автомобиля сменилось еще несколько владельцев, а в начале 2000-х он был бережно восстановлен почти до первозданного состояния.

«Для нас было большой честью приобрести несколько лет назад это купе, и мы с нетерпением ждем шоу Techno-Classica, чтобы продемонстрировать его. Это уникальная машина с незаурядной историей», — говорит Пер-Оке Фрёберг (Per-Åke Fröberg), глава Volvo Cars Heritage.

На стенде Volvo Cars также будут представлены: существующий в единственном экземпляре прототип 1800ES, созданный итальянским дизайнером Пьетро Фруа, никогда не реставрировавшийся и не выезжавший на дороги общего пользования оранжевый 1800ES 1973 г., редчайший кабриолет 1800 Volvoville 1966 г. (было построено всего 30 таких машин) и случайно найденный ранний P1800 1961 г.

На стенде Volvo найдется место не только для прошлого, но и для будущего — в виде нового XC40, первого в истории марки автомобиля в сегменте компактных премиальных кроссоверов. XC40 был представлен в сентябре 2017 г. и сразу же обрел популярность среди покупателей: на данный момент количество заказов на новый кроссовер во всем мире превышает 20 000.

Святой, он же Саймон Темплар, — персонаж, придуманный Лесли Чартерисом в 1920-х. Серия книг о Святом стала основой для фильмов, а позднее и для популярного сериала британской телекомпании ITC. С октября 1962-го по февраль 1969-го вышло 118 эпизодов «Святого», сериал имел огромный успех в Великобритании и США и транслировался более чем в 80 странах. Святой, которого сыграл Роджер Мур, ездил на купе Volvo P1800.