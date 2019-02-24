Опубликованы фото новой Lada Vesta FL

Появились первые снимки обновленной LADA Vesta FL

«АвтоВАЗ» продолжает работать над проектом обновленной LADA Vesta FL. Накануне сообщество «Lada Vesta» в социальной сети ВКонтакте опубликовало свежие фотографии некоторых элементов будущего автомобиля. По данным «Российской газеты», они могут принадлежать одному из четырех пилотных экземпляров, собранных в Научно-техническом центре «АвтоВАЗа» для дорожных испытаний.

На первом снимке показан новый, более обтекаемый корпус бокового зеркала с другим креплением и электроприводом складывания, а на втором – обновленный блок управления стеклоподъемниками (судя по всему, с авторежимом) с джойстиком электронной регулировки зеркал заднего вида.

Само собой, на этом нововведения грядущей новинки не заканчиваются. Ранее стало известно, что LADA Vesta получит совершенно другой интерьер с новой передней панелью, переработанными дверными картами и центральным тоннелем пола. Главной «изюминкой» станет большой «парящий» дисплей мультимедийного комплекса, который непосредственно объединит в себе и мультимедийные, и «климатические» функции.

Вместе с тем, изменится рычаг переключения передач механической КПП, появится ниша для беспроводной зарядки гаджетов, а в центральном тоннеле, возле закрытой секции с подстаканниками разместятся шайба-селектор режимов движения (LADA Ride Select) и кнопка электронного «ручника». Нынешняя приборная панель перестроится в комбинацию с двумя «колодцами» и крупным информационным дисплеем бортового компьютера, рулевое колесо изменится в дизайне и уменьшится в размерах, а дефлекторы, ручки открывания дверей и другие мелкие элементы приобретут более эстетичную и эргономичную форму.

Кроме того, рестайлинговая «Веста» должна приятно измениться внешне. Предполагается, что в этом ей помогут новые бамперы, фары, фонари, решетка радиатора, крышка багажника и колесные диски.

Старт продаж новинки планируется на конец 2019 года. Перенос сроков, однако, тоже не исключен — в таком случае машину придется подождать до 2020 года.

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