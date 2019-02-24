Опубликованы фото новой Lada Vesta FL

Опубликованы фото новой Lada Vesta FL
Февраль 24 22:06 2019

Появились первые снимки обновленной LADA Vesta FL

«АвтоВАЗ» продолжает работать над проектом обновленной LADA Vesta FL. Накануне сообщество «Lada Vesta» в социальной сети ВКонтакте опубликовало свежие фотографии некоторых элементов будущего автомобиля. По данным «Российской газеты», они могут принадлежать одному из четырех пилотных экземпляров, собранных в Научно-техническом центре «АвтоВАЗа» для дорожных испытаний.

Боковое зеркало Lada Vesta FL

На первом снимке показан новый, более обтекаемый корпус бокового зеркала с другим креплением и электроприводом складывания, а на втором – обновленный блок управления стеклоподъемниками (судя по всему, с авторежимом) с джойстиком электронной регулировки зеркал заднего вида.

обновленный блок управления стеклоподъемников Lada Vesta FL

Само собой, на этом нововведения грядущей новинки не заканчиваются. Ранее стало известно, что LADA Vesta получит совершенно другой интерьер с новой передней панелью, переработанными дверными картами и центральным тоннелем пола. Главной «изюминкой» станет большой «парящий» дисплей мультимедийного комплекса, который непосредственно объединит в себе и мультимедийные, и «климатические» функции.

Вместе с тем, изменится рычаг переключения передач механической КПП, появится ниша для беспроводной зарядки гаджетов, а в центральном тоннеле, возле закрытой секции с подстаканниками разместятся шайба-селектор режимов движения (LADA Ride Select) и кнопка электронного «ручника». Нынешняя приборная панель перестроится в комбинацию с двумя «колодцами» и крупным информационным дисплеем бортового компьютера, рулевое колесо изменится в дизайне и уменьшится в размерах, а дефлекторы, ручки открывания дверей и другие мелкие элементы приобретут более эстетичную и эргономичную форму.

Кроме того, рестайлинговая «Веста» должна приятно измениться внешне. Предполагается, что в этом ей помогут новые бамперы, фары, фонари, решетка радиатора, крышка багажника и колесные диски.

Старт продаж новинки планируется на конец 2019 года. Перенос сроков, однако, тоже не исключен — в таком случае машину придется подождать до 2020 года.
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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