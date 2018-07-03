Терракотовый воин или вишенка на торте? Тест-драйв Chery Tiggo 5 15 Автомобиль китайское 4удо Терракөтовый воiн, дружащий с логикой огнеДышащего драkона

Чтобы было сразу понятно в чём особенность этого теста: автомобиль пробует на вкус не профессиональный автоэксперт/журналист, а обычный автолюбитель и по совместительству студийный саунд-инженер и руководитель студии звукозаписи RECsquare Александр Татаринцев, рад представиться.

Chery Tiggo 5 в качестве тестового авто мне достался перед Пасхой. Мне надо было уехать по делам в Тамбовскую область. Первые впечатления уже сразу после посадки в автомобиль: это невероятно, но «Чери» стартует, едет, работает, нажимается, пашет, фурычит. Поясню гамму чувств.

Представьте — мог ли я быть непредвзятым к китайцу, если много лет назад я работал в маркетинге в мультибрендовом автосалоне, в котором продавались шведские и французские автомобили, а сам я был счастливым беззаботным владельцем чистокровного новенького японца? После этого ездил на американце, корейце и опять же французе, параллельно занимаясь производством аудиорекламы для топовых мировых автоконцернов. Поэтому мой скепсис понять и простить можно: готовься к худшему, а там как повезет. Мне повезло с тем, кто меня повезёт.

Убедившись навскидку — уж очень подкупил актуальный дизайн и терракотовый (по-русски рыжий) окрас, — в том, что мой железный напарник тот, с кем мне по пути, пора на Восток… на юго-восток нашей страны!

Почему хотел паркетник? Тамбовщина — если ехать в сельскую местность, это царство чернозёма, где каждому порядочному автолюбителю просто необходимо иметь коня с чуть боле высоким клиренсом и добротной подвеской. Распутица уже закончилась, весна вовсю заявила о своих правах и лишь местами в полях обнаруживались засады в виде непролазной грязи, которые вообще без полного привода, да и с ним кстати тоже, лучше объезжать, если вы, конечно, не ездите в паре с дежурным трактором.

Chery Tiggo 5 имеет достаточно высокий клиренс, заметил это сразу, сравнивая мышечные ощущения от «лесника» жены: нога непривычно долго не ступает на землю при высадке из китайца. Значит — высоко. А высоко в Тамбовской области = хорошо.

Из князей в грязи

От Москвы до Тамбова примерно 500 километров. Четверть пути по трассе М-4 «Дон», остальное по «волгоградке». Это значит, что дорога весьма комфортная, с хорошим покрытием. А настоящая грязь будет на месте, в сёлах. Мне досталась топовая версия автомобиля с симпатичным современным дизайн со всеми возможными плюшками комфорта и безопасности: кожаным салоном, кнопкой старт-стоп, люком с электроприводом, регулировкой водительского сидения, аудиосистемой, камерой заднего вида, актуальной светодиодной оптикой, передними и задними дисковыми тормозами и проч. Кстати о дизайне: на мой вкус он актуальнее, чем у конкурентов из Кореи в этом же ценовой сегменте (1 млн+). Сравните на улице, убедитесь лично.

Первые плюсы

приятный запах в салоне. Даже люди не с самым тонким обонянием помнят, что раньше китайский автомобиль можно было отличить по запаху с закрытыми глазами — флёру материалов не самого высокого качества, которым пропитывалась одежда и кожа. Сейчас на запах можно идти на мягких лапах, как в песне Чичериной, если кто знает такую певицу. Чери имеет благородный аромат качественного авто. Значит материалы, используемые в производстве, сделаны по мировым стандартам.

дружит с логикой: общепринятое расположение элементов систем управления. Всё на своих местах — аварийная кнопка, сигнал (например, владельцы «Дастеров» помнят кнопку сигнала не на руле, а на рычаге поворотника)

просторный салон (по высоте даже 2-метровому водителю и пассажиру будет вполне комфортно)

прекрасно работающая электронная начинка (тут скорее надо благодарить немцев, американцев и японцев за технологии).

Из приятных ощущений, которые обнаружились сразу после старта из Москвы — это динамика автомобиля, она у китайца весьма озорная. Если нажать «тапок в пол», ускорение будет очень ощутимым, вовремя нажимай на тормоза!

У автомобилей всё как у людей: неважно какой ты национальности, важны твои качества. И у Черри это качество уже конкурирует с мировым. Кстати о конкурентах. Недавно слышал мнение автоспециалистов о том, что Чери пока соревнуется только с китайскими же брендами. Не согласен. Это чистой воды психологическое давление и манипуляция мнением общественности. В диапазоне «миллион плюс» есть полно корейцев и «русских французов», которые откровенно уступают по многим параметрам испытуемому мной автомобилю: дизайну, качеству исполнения, начинке.

Немного цифр

Средний расход бензина у Chery Tiggo 5 по трассе в режиме SPORT — 7,5. При езде со скоростью 110-130 км. Есть ECO-режим, ездить на котором можно степенно и размеренно. Однако мотор почти не реагирует на нажатие педали в этом режиме.

Средний расход топлива по городу в режиме SPORT — 11,8.

Путь до Тамбова выявил пару минусов: первый, разумеется шумоизоляция (она кстати не самая слабая в классе). Ухо звукорежиссёра весьма чувствительно к этому моменту. Но если еще и изоляция будет на уровне мировых стандартов, то дальше будет не интересно следить за развитием бренда, за его бодрой экспансией на рынок. Второй минус и, пожалуй, самый неприятный: устойчивость. При спуске с горы со скоростью 100-110 приходилось держать руль, если навстречу ехала фура: высокий центр тяжести благодаря высокому же клиренсу не даёт расслабиться, машину уводит в сторону. Третий минус — я не нашел способа соединения с аудиосистемой с помощью usb, свою музыку я так и не послушал. На этом ощутимые минусы и закончились.

6 часов езды с остановками на фотосессию и перекус — и я приехал в Тамбов. Во время помывки стайлу моего «Черри» респектовали по очереди два любопытных тамбовчанина. Вопрос, на который они уже заранее знали ответ, примерно был одинаковым: «это точно китаец»? — Нет, европейская подделка, — отшучивался я.

Затем заправка и я направился в область, в финальную точку своего путешествия, предварительно посадив в авто для чистоты эксперимента жену, тёщу, тестя и двоих детей. Полный загруз, как говорится.

В области дороги, как и водится, похуже федеральных. Но все неровности пятый «Чери» покорно отрабатывает на пятёрку. Кстати ездить с пассажирами оказалось куда приятнее, чем одному: мало того, что веселее, так еще и авто перестало кидать в бок при встрече с фурами.

Деревенские жители на Тамбовщине люди суровые и староукладные; новинку оценили своеобразно: «дизайн огонь, но как продавать машину после 3-4 лет»? Мой ответ «так же, как и любой подержанный автомобиль, у которого между прочим 5 лет гарантии» — не впечатлил аборигенов. Им подавай авто, которое не теряет в цене вообще. Такого не бывает. Даже у чародеев китайцев, которые потихоньку творят чудеса в автомобильном мире.

Кстати привет маркетологам «Чери»: работайте со стереотипами на перспективном рынке 😉

Два дня на Тамбовщине, дорога в Москву, сдача автомобиля представительству с поклоном — мой любительский тест завершился.

По его итогам сын (пять лет) попросил маму срочно же продать «субарика» и купить «Чери». Дочь (ей три годика) сказала что-то насчет «красивого цвета» — девочки такие девочки. Супруге машина понравилась, она у меня автолюбитель со стажем, знает толк в хороших автомобилях и не стесняется говорить мне правду — семейные издержки.

Что по мне: Chery Tiggo 5 наконец полностью избавил меня от стереотипов китайских автомобилей. Соотношение цены и качества в данный момент идеальное. Чувствуется работа хороших дизайнеров и инженеров. Это сильный и самобытный бренд, которому вполне конкурировать с мировым автопромом, частью которого по сути и является этот китаец — терракотовый воин, который выиграл несколько первых сражений, но самые важные — за умы и кошельки россиян — конечно же впереди. И при таком динамичном развитии — победа на поле битвы размером с 1/6 часть суши — не за горами.

PS: Я тут пофантазировал на тему того, как выглядело бы объявление о продаже автомобиля «Чери» на Ali Express. Мне кажется это было бы примерно так:

«Автомобиль китайское 4удо Терракөтовый воiн, дружащий с логикой огнеДышащего драkона».