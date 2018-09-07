В Москве прогремела очередная, десятая по счету, Vogue Fashion’s Night Out

В Москве прогремела очередная, десятая по счету, Vogue Fashion’s Night Out
Сентябрь 07 14:03 2018

Созданный по совместной инициативе всех мировых изданий Vogue для поддержания модной индустрии проект Fashion’s Night Out уже давно стал полноценным и самостоятельным праздником моды и шопинга, с которого начинается новый модный и светский сезон.

Mercedes-Benz выступил главным транспортным партнером мероприятия.

Старт праздника был дан на яхте Mercedes-Benz. Оттуда десант Vogue под предводительством главного редактора Марии Федоровой и официального посла FNO 2018 супермодели Наташи Поли отправился в путешествие по миру моды на роскошных моделях Mercedes-Benz S-Класса и CLS. Команда Vogue проследовала модным маршрутом, включающим в себя все три точки элегантной столичной жизни: ЦУМ, торговый центр «Цветной» и «Модный сезон».

Помимо транспортной поддержки Mercedes-Benz организовал для всех поклонников легендарного бренда и ценителей модных луков Instagram-конкурс. Вдохновившись автомобилями Mercedes-Benz и стилем Vogue участники должны были выложить в сеть арт-объект с хэштегами #FNORussia и #MBFNO. Победитель был объявлен моделью Наташей Поли во время preparty вечеринки на яхте Mercedes-Benz. В подарок он получил двухнедельный тест-драйв стильного купе Mercedes-Benz.

Наташа Поли и новый Mercedes-Benz CLS

Мария Федорова, Алла Вербер и Наташа Поли

«Наша марка воплощает в жизнь идею современной роскоши в каждом автомобиле. Подобно тому, как Mercedes-Benz является двигателем прогресса и законодателем трендов автомобилестроения, так и издание Vogue демонстрирует тренды в фэшн-индустрии, являясь символом элегантности и шика.

Нам особенно приятно стать транспортным партнером мероприятия в год, когда Vogue празднует свой 20-летний юбилей», – отметила Мария Морозова, директор департамента продаж легковых автомобилей АО «Мерседес-Бенц РУС».

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AMSRUS
AMSRUS

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