В Москве прогремела очередная, десятая по счету, Vogue Fashion’s Night Out

Созданный по совместной инициативе всех мировых изданий Vogue для поддержания модной индустрии проект Fashion’s Night Out уже давно стал полноценным и самостоятельным праздником моды и шопинга, с которого начинается новый модный и светский сезон.

Mercedes-Benz выступил главным транспортным партнером мероприятия.

Старт праздника был дан на яхте Mercedes-Benz. Оттуда десант Vogue под предводительством главного редактора Марии Федоровой и официального посла FNO 2018 супермодели Наташи Поли отправился в путешествие по миру моды на роскошных моделях Mercedes-Benz S-Класса и CLS. Команда Vogue проследовала модным маршрутом, включающим в себя все три точки элегантной столичной жизни: ЦУМ, торговый центр «Цветной» и «Модный сезон».

Помимо транспортной поддержки Mercedes-Benz организовал для всех поклонников легендарного бренда и ценителей модных луков Instagram-конкурс. Вдохновившись автомобилями Mercedes-Benz и стилем Vogue участники должны были выложить в сеть арт-объект с хэштегами #FNORussia и #MBFNO. Победитель был объявлен моделью Наташей Поли во время preparty вечеринки на яхте Mercedes-Benz. В подарок он получил двухнедельный тест-драйв стильного купе Mercedes-Benz.