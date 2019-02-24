KIA Rio стала самой распространенной иномаркой в России

KIA Rio по данным «АВТОСТАТ» является самым популярным автомобилем

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что в России по состоянию на 1 января 2019 года числится 27 млн легковых иномарок. На этот раз мы составили их рейтинг и определили, что здесь сменился лидер. Так, самой распространенной иномаркой теперь является KIA Rio – в нашей стране насчитывается 752 тыс. экземпляров этой модели.

Второе место тоже занимает корейская модель – Hyundai Solaris (739,2 тыс. шт.). В свою очередь, прежний лидер – Ford Focus – опустился уже на третью строчку. Его результат составляет 737,2 тыс. зарегистрированных автомобилей. Четвертая позиция рейтинга принадлежит Toyota Corolla (697,3 тыс. шт.), которая была самой распространенной иномаркой в России до начала 2017 года. Замкнул пятерку лидеров Renault Logan (670,9 тыс. шт.).

Кроме них, в ТОП-10 российского парка легковых автомобилей зарубежных марок по состоянию на 1 января 2019 года попали: Chevrolet Niva (613,6 тыс. шт.), Volkswagen Polo (464,3 тыс. шт.), Toyota Camry (424,6 тыс. шт.), Daewoo Nexia (422 тыс. шт.) и Skoda Octavia (394,5 тыс. шт.). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», KIA Rio два года подряд была лидером продаж среди иностранных автомобилей в России.

При этом ее реализация за это время оказалась более чем в 6 раз выше, чем у Ford Focus. Поэтому вполне естественно, что именно KIA Rio теперь стала самой распространенной иномаркой в стране.

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