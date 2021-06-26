Создание совместной лаборатории исследований и разработок HAVAL и GWM

Great Wall Motor Co., Ltd. (GWM) \u0438 TotalEnergies \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0432\u0430 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0431 \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 R&D \u0438 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0432 HAVAL \u0438 GWM GWM \u0438 TotalEnergies \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0434\u0443\u0442 \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u0443\u044e \u043b\u0430\u0431\u043e\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0438\u044e \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043e\u043a \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0436\u0438\u0434\u043a\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430\u0445 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0435 R&D \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0432 HAVAL \u0438 GWM. TotalEnergies \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u044b\u0439 \u043e\u043f\u044b\u0442 \u0438 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u044f \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 GWM, \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0439 \u0438 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0441\u043c\u0430\u0437\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u044f\u0442\u044c \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u044b, \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043a\u0430\u043a \u0443\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u0438\u043c\u0435\u044e\u0449\u0438\u0445\u0441\u044f \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0436\u0438\u0434\u043a\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445. \u041f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0436\u0430\u0435\u0442 \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0441\u0440\u043e\u0447\u043d\u0443\u044e \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0440\u0436\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c GWM \u0438 TotalEnergies \u043a \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430. \u0428\u0430\u043d\u044c \u0425\u0443\u043d\u044a\u0435\u043d\u044c (Shan Hongyan), \u0432\u0438\u0446\u0435-\u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442 GWM, \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b\u0430: \u00ab\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0441 TotalEnergies \u0432 2009 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043c\u044b \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u0435\u043c \u044d\u0442\u0443 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044e \u043a\u0430\u043a \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0430. GWM \u0438 TotalEnergies \u0434\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0445 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u043e\u0432 \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043e\u043a \u0441\u043c\u0430\u0437\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432. \u041c\u044b \u043d\u0430\u0434\u0435\u0435\u043c\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430\u0448 \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u0443\u0441\u043a\u043e\u0440\u0438\u0442 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u0439 \u0438 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442 \u0432\u043a\u043b\u0430\u0434 \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0436\u0438\u0434\u043a\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430\u0445 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0438\u00bb. \u042f\u043d \u041b\u0435\u043f\u0435\u0442\u0438\u0442 (Ian Lepetit), \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442 Total (China) Investment Co., Ltd., \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b: \u00abGWM \u0438 TotalEnergies \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u044f\u044e\u0442 \u043e\u0434\u043d\u0438 \u0438 \u0442\u0435 \u0436\u0435 \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u0435 \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438: \u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a \u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u044f\u043c \u0438 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u043e\u043f\u044b\u0442\u0430, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f. \u041c\u044b \u0440\u0430\u0434\u044b \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c\u0443 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0443 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430. \u042d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043d\u0430\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0442\u044c \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043e\u043a, \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0438\u0445 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c. \u0411\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043b\u0430\u0431\u043e\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043c\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u043c \u0441\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u043e\u0442\u043e\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f\u0445 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0430\u0445 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430\u0445 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0438 \u0438 \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0432 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0435\u00bb. GWM \u0438 TotalEnergies \u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0434\u0440\u0443\u0433 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0443 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443, \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435 GWM \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0438\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u043c \u0434\u043e\u0447\u0435\u0440\u043d\u0438\u043c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0434\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0431\u044c\u044e\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043c\u0430\u0437\u043e\u0447\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u044b TotalEnergies. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, GWM \u0438 TotalEnergies \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0442\u044c \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e \u0443\u0441\u0442\u043e\u0439\u0447\u0438\u0432\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0438 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u0443 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430. \u0411\u044b\u0441\u0442\u0440\u044b\u0439 \u0440\u043e\u0441\u0442 \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 GWM \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u0439 \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430. GWM \u0438 TotalEnergies \u0438 \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430\u0445, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438.