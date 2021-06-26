Создание совместной лаборатории исследований и разработок HAVAL и GWM

Создание совместной лаборатории исследований и разработок HAVAL и GWM
26 июня 11:11 2021
Просмотров: 6

Great Wall Motor Co., Ltd. (GWM) и TotalEnergies заключили два соглашения об усилении сотрудничества в области R&D и международного бизнеса центров HAVAL и GWM

GWM и TotalEnergies создадут совместную лабораторию исследований и разработок технических жидкостей для автомобилей на альтернативных источниках энергии на базе R&D центров HAVAL и GWM. TotalEnergies будет использовать свой богатый опыт и знания для оказания технической поддержки GWM, разработки спецификаций и стандартов смазочных материалов, а также внедрять ключевые проекты, такие как усовершенствование уже имеющихся двигателей и создание технических жидкостей для новых. Проект отражает долгосрочную приверженность GWM и TotalEnergies к использованию передовых технологий и разработке продуктов и услуг мирового класса.

Шань Хунъень (Shan Hongyan), вице-президент GWM, отметила: «После заключения соглашения о сотрудничестве с TotalEnergies в 2009 году мы рассматриваем эту компанию как стратегического партнера. GWM и TotalEnergies добились больших успехов в области исследований и разработок смазочных материалов. Мы надеемся, что наш совместный проект ускорит создание инноваций и увеличит вклад в области технических жидкостей для автомобилей на альтернативных источниках энергии».

Ян Лепетит (Ian Lepetit), президент Total (China) Investment Co., Ltd., сказал: «GWM и TotalEnergies разделяют одни и те же ключевые ценности: стремление к инновациям и применению передовых решений и опыта, а также ориентации на потребителя. Мы рады новому формату сотрудничества. Это позволяет нам продолжать деятельность в области исследований и разработок, предоставляя клиентам возможности, которые полностью соответствуют их потребностям. Благодаря совместной лаборатории мы можем сосредоточиться на технологиях и продуктах для автомобилей на альтернативных источниках энергии и уверенно смотреть в будущее».

GWM и TotalEnergies оказывают друг другу комплексную поддержку, в том числе GWM продолжит рекомендовать своим зарубежным дочерним компаниям и авторизованным дистрибьюторам использовать смазочные материалы TotalEnergies. Кроме того, GWM и TotalEnergies будут выполнять обязательства по обеспечению устойчивого развития на мировом рынке и партнерству в разработке высококачественных продуктов и услуг мирового класса.

Быстрый рост зарубежных продаж GWM предоставляет широкий потенциал для сотрудничества. GWM и TotalEnergies и дальше будут рассматривать возможности совместной работы в области продуктов для послепродажного обслуживания на зарубежных рынках, чтобы предлагать клиентам качественные и разнообразные услуги.

На тему:
  Article "tagged" as:
GWMHavalTotalEnergies
  Categories:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

«КАМАЗ-мастер» ждёт жаркая пора

«КАМАЗ-мастер» ждёт жаркая пора 0

Mercedes-Benz открыл выставку Энди Уорхола

Mercedes-Benz открыл выставку Энди Уорхола 1

Lamborghini и Массачусетский технологический институт патентуют новую технологию для производства суперконденсаторов

Lamborghini и Массачусетский технологический институт патентуют новую технологию для производства суперконденсаторов 0

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.