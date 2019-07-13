Neoplan Skyliner FLiP2Go – интерактивная площадка на колесах

Специалисты по модификации автобусов в Плауэне превратили Neoplan Skyliner в настоящую интерактивную школу на колесах.

Автобус FLiP2Go, оснащенный интерактивными мультимедийными станциями, поможет детям и подросткам по всей Австрии приобрести финансовые знания в игровой форме.

Каждый, кто поднимается на борт автобуса FLiP2Go, попадает в увлекательный мир на колесах. Темные цвета отделки в сочетании с продуманной концепцией освещения придают салону Neoplan Skyliner футуристический вид.

«Основное внимание, несомненно, привлекают современные мультимедийные игровые модули с мультисенсорными дисплеями самых разных размеров», – рассказывает Хайнц Кисс (Heinz Kiess), руководитель отдела продаж и маркетинга в Центре модернизации Bus Modification Center в Плауэне.

Специалисты по модификации автобусов MAN на заводе в АвстFdcе разработали автобус FLiP2Go специально для образовательного проекта. Базой для него послужил автобус Neoplan Skyliner, в котором дети и подростки со всей Австрии с начала апреля могут в игровой форме приобрести базовые финансовые знания. С помощью этого инновационного проекта повышения финансовой грамотности австрийские сберегательные банки, Erste Bank и Erste Group стремятся научить молодых людей правильному обращению с деньгами и помочь им овладеть необходимыми знаниями в области финансов.

Как это работает? Посетителей FLiP2Go ожидают семь интерактивных мультимедийных станций с заданиями, которые необходимо выполнить вместе с командой или друг против друга. Например, на станции под названием «Кругосветное путешествие» участники в ходе виртуального путешествия на корабле могут наглядно увидеть, как их потребительское поведение влияет на глобальный мир. Станция «Job-O-Mat» демонстрирует связь между образованием и потенциальным заработком.

Отдельно расположенные игровые кабины на нижнем и верхнем этажах автобуса оснащены мощными игровыми компьютерами. С помощью мультисенсорных дисплеев с разрешением 4К в корпусе из нержавеющей стали дети и подростки могут в игровой форме выполнить различные задания. За надлежащий звук отвечает высококачественная Hi-Fi-аппаратура.

«При создании FLiP2Go основная задача заключалась в том, чтобы интегрировать в Neoplan Skyliner мультимедийное оборудование отдельных станций, а также систему управления для них, состоящую в том числе из центрального компьютера с процессором i7-7700, маршрутизатором UMTS и точкой доступа WLAN», – сказал Хайнц Кисс. Необходимое серверное оборудование было установлено в багажном отделении. Там же находится резервный генератор с внешним охлаждением.

Помимо игровых кабин, на нижнем этаже роскошного туристического автобуса имеется безбарьерное игровое пространство для инвалидов-колясочников, гардероб и покрытая безопасным стеклом регистрационная стойка. Отсюда посетители отправляются в мультимедийное путешествие по увлекательному миру на колесах. В игровом раунде продолжительностью 100 минут могут одновременно принять участие до 32 человек, разместившись на двух этажах Neoplan Skyliner.

Дизайн игры, программное обеспечение и планы внутренней архитектуры были разработаны рекламным агентством Jangled Nerves из Штуттгарта. А за реализацию проекта отвечали специалисты по индивидуальному дополнительному оборудованию MAN в Плауэне. Необычный автобус принадлежит автобусной компании Dr. Richard.