Volvo Cars представляет обновлённый внедорожник XC90

Volvo Cars представляет обновлённый внедорожник XC90
Февраль 23 18:03 2019

Volvo XC90 предстал перед автолюбителями в обновленном виде

Volvo Cars сегодня представила обновлённую версию флагманской модели бренда – полноразмерного внедорожника Volvo XC90. Вместе с обновлением модели Volvo Cars делает очередной шаг в рамках реализации объявленной ранее стратегии полной электрификации модельного ряда и добавляет к ассортименту силовых установок свежую разработку компании с ещё более экономным расходом топлива.

Volvo XC90 2019

С обновлённым XC90 компания впервые предлагает своим клиентам передовую систему рекуперации кинетической энергии при торможении. В сочетании с линейкой существующих ДВС она образует новую интегрированную электрифицированную силовую установку с новым обозначением «В».

Volvo XC90 2019 1

Эта новая электрифицированная силовая установка обеспечивает на 15% более экономный расход топлива и минимизацию выхлопов в условиях реального дорожного движения.

Volvo XC90 2019

Презентация новых «В»-версий внедорожника XC90 представляет собой существенный шаг на пути реализации амбиций Volvo Cars в области электрификации.

Эти версии дополняют существующие электрифицированные опции подключаемых гибридов T8 Twin Engine для нового XC90.

Volvo XC90 2019 2

Отмеченный многочисленными наградами экстерьер Volvo XC90 претерпел косметические изменения, среди которых новые колёсные диски, варианты окраски и обновлённая решётка радиатора.

Volvo XC90 2019

Что касается изысканного интерьера в скандинавском стиле – он, будучи отмеченным многочисленными наградами, остаётся без существенных изменений. Обновления коснулись разве что вариантов конфигурации салона, которых стало больше.

Volvo XC90 2019 3

К эксклюзивной четырёхместной версии Excellence, а также уже известным пяти- и семиместным версиям для семейных поездок, добавлена новейшая шестиместная конфигурация салона. Теперь ХС90 доступен с разным количеством посадочных мест для идеального соответствия любым предпочтениям и стилям жизни своих клиентов. А благодаря новым материалам отделки интерьера, в состав которых входит ткань из смеси натуральной шерсти, перед ними открываются новые просторы для персонализации своего автомобиля.

Volvo XC90 2019

Построенная на основе собственных разработок Volvo – платформы, силовой установки и технологий безопасности – модель XC90 2015-го года ознаменовала собой начало трансформации шведского автопроизводителя. Она стала олицетворением нового дизайна бренда с узнаваемыми фарами «Молот Тора». Тогда же была впервые представлена новая масштабируемая платформа SPA (Scalable Product Architecture).

Передовые технологии и инновации, впервые представленные в других моделях 60-й и 90-й серий с 2015 по 2019 гг., теперь доступны и для XC90. Как следствие, с момента выпуска флагманский внедорожник Volvo становился с каждым годом всё более совершенным. Мировые продажи модели достигли отметки в более чем 320 000 автомобилей.

Volvo XC90 2019

В области активной безопасности автомобиль оснащается ассистентом подруливания при использовании как системы City Safety, так и системы мониторинга слепых зон (BLIS). City Safety с технологией автоматического торможения по-прежнему остаётся единственной системой на рынке, способной распознавать пешеходов, велосипедистов и крупных животных.

Технология предотвращения выезда на полосу встречного движения Oncoming Lane Mitigation, впервые представленная на модели XC60, теперь также доступна и в ХС90. Система предупреждения о движении в поперечном направлении Cross Traffic Alert теперь дополнена функцией автоматического торможения.

Volvo XC90 2019

Всё это вместе с каркасом безопасности, являющимся основой системы пассивной безопасности, делает XC90 одним из самых безопасных автомобилей на дороге. Это в очередной раз подчеркивает непоколебимую приверженность Volvo Cars созданию максимально безопасных автомобилей.

Volvo XC90 2019

В своё время XC90 стал первым автомобилем Volvo, совместимым с системой Apple Carplay. Теперь он совместим и с Android Auto. Информационно-развлекательная система Sensus за последние годы прошла череду обновлений, и XC90 оснащён её самой современной версией. В зависимости от рынка, в XC90 может быть доступен сервис потокового проигрывания музыки Spotify.

Volvo XC90 2019 4

Производство первых обновлённых внедорожников XC90 2020-го модельного года начнётся в мае на заводе Volvo Cars в Торсланда, Швеция.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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