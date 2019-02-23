Volvo Cars представляет обновлённый внедорожник XC90

Volvo XC90 предстал перед автолюбителями в обновленном виде

Volvo Cars сегодня представила обновлённую версию флагманской модели бренда – полноразмерного внедорожника Volvo XC90. Вместе с обновлением модели Volvo Cars делает очередной шаг в рамках реализации объявленной ранее стратегии полной электрификации модельного ряда и добавляет к ассортименту силовых установок свежую разработку компании с ещё более экономным расходом топлива.

С обновлённым XC90 компания впервые предлагает своим клиентам передовую систему рекуперации кинетической энергии при торможении. В сочетании с линейкой существующих ДВС она образует новую интегрированную электрифицированную силовую установку с новым обозначением «В».

Эта новая электрифицированная силовая установка обеспечивает на 15% более экономный расход топлива и минимизацию выхлопов в условиях реального дорожного движения.

Презентация новых «В»-версий внедорожника XC90 представляет собой существенный шаг на пути реализации амбиций Volvo Cars в области электрификации.

Эти версии дополняют существующие электрифицированные опции подключаемых гибридов T8 Twin Engine для нового XC90.

Отмеченный многочисленными наградами экстерьер Volvo XC90 претерпел косметические изменения, среди которых новые колёсные диски, варианты окраски и обновлённая решётка радиатора.

Что касается изысканного интерьера в скандинавском стиле – он, будучи отмеченным многочисленными наградами, остаётся без существенных изменений. Обновления коснулись разве что вариантов конфигурации салона, которых стало больше.

К эксклюзивной четырёхместной версии Excellence, а также уже известным пяти- и семиместным версиям для семейных поездок, добавлена новейшая шестиместная конфигурация салона. Теперь ХС90 доступен с разным количеством посадочных мест для идеального соответствия любым предпочтениям и стилям жизни своих клиентов. А благодаря новым материалам отделки интерьера, в состав которых входит ткань из смеси натуральной шерсти, перед ними открываются новые просторы для персонализации своего автомобиля.

Построенная на основе собственных разработок Volvo – платформы, силовой установки и технологий безопасности – модель XC90 2015-го года ознаменовала собой начало трансформации шведского автопроизводителя. Она стала олицетворением нового дизайна бренда с узнаваемыми фарами «Молот Тора». Тогда же была впервые представлена новая масштабируемая платформа SPA (Scalable Product Architecture).

Передовые технологии и инновации, впервые представленные в других моделях 60-й и 90-й серий с 2015 по 2019 гг., теперь доступны и для XC90. Как следствие, с момента выпуска флагманский внедорожник Volvo становился с каждым годом всё более совершенным. Мировые продажи модели достигли отметки в более чем 320 000 автомобилей.

В области активной безопасности автомобиль оснащается ассистентом подруливания при использовании как системы City Safety, так и системы мониторинга слепых зон (BLIS). City Safety с технологией автоматического торможения по-прежнему остаётся единственной системой на рынке, способной распознавать пешеходов, велосипедистов и крупных животных.

Технология предотвращения выезда на полосу встречного движения Oncoming Lane Mitigation, впервые представленная на модели XC60, теперь также доступна и в ХС90. Система предупреждения о движении в поперечном направлении Cross Traffic Alert теперь дополнена функцией автоматического торможения.

Всё это вместе с каркасом безопасности, являющимся основой системы пассивной безопасности, делает XC90 одним из самых безопасных автомобилей на дороге. Это в очередной раз подчеркивает непоколебимую приверженность Volvo Cars созданию максимально безопасных автомобилей.

В своё время XC90 стал первым автомобилем Volvo, совместимым с системой Apple Carplay. Теперь он совместим и с Android Auto. Информационно-развлекательная система Sensus за последние годы прошла череду обновлений, и XC90 оснащён её самой современной версией. В зависимости от рынка, в XC90 может быть доступен сервис потокового проигрывания музыки Spotify.

Производство первых обновлённых внедорожников XC90 2020-го модельного года начнётся в мае на заводе Volvo Cars в Торсланда, Швеция.