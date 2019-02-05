Jeep продолжает показывать положительную динамику продаж

Jeep Grand Cherokee лидер продаж в линейке моделей

В январе продажи Jeep выросли на 132% и составили 144 машины.

Лидером продаж в линейке Jeep® стал флагман модельного ряда – внедорожник Jeep® Grand Cherokee. В январе было продано 70 автомобилей. Культовый Jeep Wrangler нового поколения был реализован в количестве 37 автомобилей.

В 2019 году FCA RUS прогнозирует дальнейшее увеличение роста продаж марки. Компания планирует расширить аудиторию Jeep за счет специальных условий на трейд-ин c выгодой от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели и кредитных ставок от 6,5% на весь модельный ряд Jeep®.