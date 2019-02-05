Jeep продолжает показывать положительную динамику продаж

Jeep продолжает показывать положительную динамику продаж
Февраль 05 23:03 2019

Jeep Grand Cherokee лидер продаж в линейке моделей

В январе продажи Jeep  выросли на 132% и составили 144 машины.

Jeep Grand Cherokee (1)

Лидером продаж в линейке Jeep® стал флагман модельного ряда – внедорожник Jeep® Grand Cherokee. В январе было продано 70 автомобилей. Культовый Jeep Wrangler нового поколения был реализован в количестве 37 автомобилей.

Jeep Grand Cherokee

В 2019 году FCA RUS  прогнозирует дальнейшее увеличение роста продаж марки. Компания планирует расширить аудиторию Jeep  за счет специальных условий на трейд-ин c выгодой от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели и  кредитных ставок от 6,5% на весь модельный ряд Jeep®.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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