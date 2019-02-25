Новую Hyundai Sonata выпустят без традиционного рычага КПП

Новую Hyundai Sonata выпустят без традиционного рычага КПП
Февраль 25 10:08 2019

Рычаг новой Hyundai Sonata заменят кнопки выбора режима КПП

Продажи новой генерации Hyundai Sonata стартуют 15 марта 2019 года, а в апреле автомобиль презентуют мировой общественности на автошоу в Нью-Йорке.2019 Hyundai Sonata

В Интернете уже есть фотографии новинки, сделанные на заводе производителя в Южной Корее.

По предварительной информации, авто лишится традиционного рычага коробки передач. Вместо него на центральной консоли появятся три кнопки для выбора режима КПП. На фото еще видна переделанная задняя часть машины со стильными задними фонарями, соединенными тонкой светодиодной полосой. Кузов автомобиля будет напоминать купеобразный седан Lafesta. 2019 Hyundai Sonata

В движение автомобиль будет приводиться 2-литровым турбодвигателем с отдачей 250 лошадиных сил или 2,5-литровым турбированным мотором мощностью на 280 л.с. В качестве трансмиссии будет предложен 7-скоростной «робот».
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AMSRUS
AMSRUS

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