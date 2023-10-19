Geely объявляет о начале продаж нового Coolray

Geely объявляет о старте продаж на российском рынке нового яркого и стильного городского кроссовера Geely Coolray, ориентированного преимущественно на молодую аудиторию потребителей. Автомобили доступны для покупки в шоурумах официальных дилерских центров Geely. Модель представлена с новым 1,5-литровым 4-цилиндровым двигателем в четырех вариантах исполнения: Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive. Цены на новинку начинаются от 2 594 990 рублей. С учетом действия специальных условий на покупку автомобиля в кредит и по программе trade-in минимальная цена нового Geely Coolray составит 2 474 990 рублей.

Кроссовер Geely Coolray оснащен мощным и экономичным 4-цилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 1,5 литра с непосредственным впрыском топлива. Мощность силового агрегата составляет 147 л. с., а максимальный крутящий момент — 270 Нм. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Для удобства эксплуатации водителю предоставляется выбор из четырех режимов движения: Sport, Comfort, Eco и Adaptive.

Новый Geely Coolray в начальной комплектации Comfort оборудован светодиодными дневными ходовыми огнями, интегрированными в фары головного света, повторителями поворота в наружных зеркалах заднего вида, декоративными рейлингами на крыше и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Для отделки приборной панели и накладок дверей используется высококачественная экокожа. Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, а рулевое колесо оборудовано подогревом.

Также функцию электрообогрева имеют форсунки стеклоомывателя, лобовое стекло в зоне покоя стеклоочистителей и все кресла. Сиденье водителя регулируется в шести направлениях, а переднего пассажира — в четырех. Электростеклоподъемник водительской двери оборудован защитой от защемления и автоматическим режимом работы, передние ремни безопасности регулируются по высоте. Для пассажиров второго ряда имеются отдельные воздуховоды климатической системы, а для удобства и безопасности при перевозке детей предусмотрены крепления для детских кресел стандарта ISOFIX и механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри.

Автомобиль получил электромеханический стояночный тормоз с функцией удержания автомобиля на месте AutoHold, систему Start-Stop, запуск двигателя кнопкой и дистанционно с помощью ключа. В список оснащения также вошли круиз-контроль с ограничителем скорости, камера заднего вида, датчики освещения и задние датчики парковки.

Мультимедийная система с сенсорным 12,3-дюймовым дисплеем может дублировать экран смартфона. Комплекс оборудован шестью динамиками и Bluetooth-модулем. Панель приборов — цифровая монохромная, диагональ ее экрана составляет 10,25 дюйма. Для подключения внешних устройств предусмотрены два USB-разъема спереди и один сзади, а также электрическая розетка 12 В.

Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий и электронная система стабилизации курсовой устойчивости, а также ассистенты при движении на склоне, антипробуксовочная система и гидравлическая система помощи при торможении. Кроме этого, новый Geely Coolray оборудован иммобилайзером, противоугонной сигнализацией и датчиками давления в шинах.

Кроссовер в комплектации Luxury внешне отличается 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками черного цвета, панорамной крышей с люком и электроприводом. Перчаточный ящик, зеркала в солнцезащитных козырьках и пространство для ног водителя и переднего пассажира оборудованы подсветкой. У всех электростеклоподъемников имеется функция защиты от защемления и автоматический режим работы, а боковые зеркала заднего вида снабжены электроприводом складывания. Более того, кроссовер в этой версии получил цветную цифровую панель приборов диагональю 10,25 дюйма, систему бесключевого доступа в салон, а также боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира. Цена нового Geely Coolray в комплектации Luxury начинается от 2 704 990 рублей. С учетом специальных условий на покупку автомобиля в кредит и по программе trade-in минимальная цена модели в этой комплектации составит 2 584 990 рублей.

В исполнении Flagship автомобиль имеет ряд внешних отличий: спортивные тормозные суппорты красного цвета, крышу и передние стойки, окрашенные в черный цвет, спортивный спойлер на задней двери и вертикальные светодиодные дневные ходовые огни в переднем бампере. Кроссовер получил подсветку, встроенную в наружные зеркала, а также электропривод багажной двери. Список оборудования дополнен датчиком дождя, передними парковочными датчиками, системой камер кругового обзора 360° с функцией «прозрачное шасси» и беспроводной зарядкой для смартфонов. Салон, включая кресла, отделан высококачественной экокожей с замшевыми вставками черного и красного цветов, водительское кресло оборудовано электрорегулировками в шести направлениях, а на педалях имеются металлические накладки. Отдельного упоминания заслуживает четырехканальный видеорегистратор, который станет незаменимым помощником в случае возникновения спорной ситуации на дороге.

Для пассажиров второго ряда предусмотрены индивидуальные лампы освещения и центральный подлокотник с подстаканниками, а уют и настроение в салоне обеспечивает атмосферная подсветка. Комплектация Flagship также включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему автоматической парковки и боковые шторки безопасности. Новый Geely Coolray оборудован системой автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов, системой мониторинга слепых зон, функцией распознавания дорожных знаков, а также интеллектуальной системой управления дальним светом фар. Цена новинки в версии Flagship составляет 2 904 990 рублей, а с учетом действия специальных финансовых программ — 2 784 990 рублей.

Кроссовер Geely Coolray в особой комплектации Exclusive отличается двухцветными легкосплавными колесными дисками специального дизайна и эксклюзивным цветом кузова «лиловый перламутр». Стоимость автомобиля в этой комплектации — 2 934 990 рублей, а при покупке автомобиля в кредит и по программе trade-in цена составит 2 814 990 рублей.