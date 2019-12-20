В Краснодаре открылся первый дилерский центр Mitsubishi Motors в новом формате

Состоялась торжественная церемония открытия дилерского центра Mitsubishi Motors группы компаний Юг-Авто в Краснодаре. Новый центр приобрел внешний облик и интерьер в соответствии с новым глобальным дизайном Mitsubishi

В интерьере и экстерьере доминируют чёрный и белый цвета в сочетании с красными деталями отделки. Обновление дизайна шоу-румов отражает суть нового слогана марки – Drive Your Ambition.

В пресс-конференции по случаю торжественного открытия приняли участие Осаму Иваба, Президент и главный исполнительный директор ООО ММС Рус, Илья Никоноров, Директор по маркетингу и связям с общественностью, Саваии Норихиро, Председатель Правления АО МС Банк Рус, Игорь Сафронов, Генеральный директор Юг-Авто Холдинг и Аскер Пченушай, Президент Юг-Авто Холдинг.

Осаму Иваба, Президент и главный исполнительный директор ММС Рус, отметил:

«Рынок Краснодара входит в топ-5 в России по объёму продаж автомобилей, поэтому является для нас очень важным. Мы работаем над усилением наших позиций в Южном федеральном округе. И ещё один дилерский центр в Краснодаре Юг-Авто значительно поможет нам в этом».

«Компания ЮГ-АВТО продолжает свое развитие, открывая третий салон Mitsubishi (два в Краснодаре и один в Новороссийске). Наш дилерский центр станет образцом обновленного имиджа бренда в нашем регионе. Более 350 000 клиентов уже приобрели новые автомобили в Юг-Авто. Мы продолжаем развиваться для того, чтобы число счастливых и лояльных клиентов нашей компании росло, по достоинству оценивая наше стремление предоставлять качественный сервис», – отметил Аскер Пченушай, президент Юг-Авто Холдинг.

Автоцентр имеет общую площадь 1 530 м2, включая ремонтную зону и собственный склад. Просторный шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, Pajero, Eclipse Cross и L200. Современный дилерский центр так же предоставляет полный спектр услуг не только в области продажи, но и обслуживания новых автомобилей, с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

В ремонтной зоне площадью более 500 м2 работают пост активной приемки, семь постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и 2 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 600 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ.

Для владельцев автомобилей Mitsubishi предусмотрены бесплатные услуги по диагностике, технической мойке.