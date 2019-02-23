Пять моделей KIA стали лидерами в рейтинге Residual Value – 2019

Автомобили KIA высоко оценены в рейтинге остаточной стоимости «Автостат»

Сразу пять моделей KIA вошли в число лидеров в своих сегментах в составленном агентством «АВТОСТАТ» пятом ежегодном рейтинге «Сохранность остаточной стоимости автомобилей» (Residual Value – 2019).

KIA Sorento второго поколения возглавил рейтинг в сегменте «D-SUV», еще четыре модели – Rio, Cerato, Optima и Soul – заняли места в Топ-3 своих сегментов. Марка KIA оказалась наиболее широко представленной в числе победителей и призеров рейтинга среди всех брендов массового сегмента рынка.

В пятом ежегодном исследовании остаточной стоимости автомобилей агентства «АВТОСТАТ» исследованы цены примерно 2100 модификаций (по типу кузова, объема двигателя и типа трансмиссии) легковых автомобилей более чем 60 брендов, официально продаваемые на рынке РФ. Предметом сопоставления были цены в рублевом эквиваленте на автомобиль 2015 года выпуска на момент приобретения новым и на момент перепродажи в 2018 году. Подобные исследования являются регулярными на многих рынках и служат ориентиром для потребителей и специалистов в области автобизнеса.

Кроссовер KIA Sorento второго поколения, возглавивший рейтинг в сегменте «D-SUV» с результатом 83,3%, второй год подряд входит в число победителей и призеров (по итогам 2017 года он занимал третье место). В России продажи надежного и просторного Sorento продолжаются наравне с флагманской моделью в российской линейке кроссоверов KIA – Sorento Prime1.

Стильный городской кроссовер KIA Soul (результат 80,42%, третье место в категории «MPV») входит в тройку призеров в сегменте уже четвертый год подряд, и дважды признавался лучшим в этой категории. Благодаря своей яркой внешности и высочайшей практичности, KIA Soul стал культовой моделью марки во многих регионах мира, имеет сотни тысяч верных поклонников.

Седан Cerato III поколения завоевал третье место в сегменте «С» с результатом 80,72%. Это поколение модели вышло на российский рынок в 2013 году и по сей день представлено в дилерских центрах, но уже под именем Cerato Classic. Треть поколение модели завоевало популярность за свою надежность, неприхотливость и практичность.

Седан бизнес-класса Optima третьего поколения – модель, с которой началась трансформация имиджа всего бренда. Сегодня KIA Optima удалось потеснить традиционных фаворитов в своем, достаточно консервативном, сегменте «D» и прочно занять второе место по объему продаж. Эксперты «Автостат» включили Optima в первую тройку в рейтинге сохранения остаточной стоимости с результатом 83,29%, лишь 0,7% меньше показателя лидера сегмента.

KIA Rio, одна из самых продаваемых в России моделей, входит в число лидеров рейтинга во второй раз, заняв третье место в сегменте «В» с результатом 84,49%. Высокая остаточная стоимость автомобиля традиционно является одним из аргументов для покупателей, выбирающих эту модель. В 2018 году Rio также возглавил составленный агентством «АВТОСТАТ» прогнозный рейтинг сохранения остаточной стоимости для автомобилей в возрасте пяти лет.

Высокое качество продукции, продуманное оснащение модификаций и уникальная для российского рынка гарантия KIA – 5 лет или 150 тысяч км пробега – вот главные составляющие сохранения высокой остаточной стоимости автомобилей бренда.