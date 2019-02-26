Consumer Reports исключил из списка рекомендуемых шесть моделей

Consumer Reports изменил список рекомендуемых автомобилей

В ежегодном опросе Consumer Reports участвовали владельцы 470 тысяч автомобилей, которые указали на все проблемы, с которыми им пришлось столкнуться. Вопросы онлайн-анкеты касались 17 различных аспектов, начиная от работы основных систем автомобиля и заканчивая отделкой салона.

«Мы почти удвоили размер нашей выборки моделей 2018 года, в том числе многих, выпущенных позднее в 2018 году, с учетом летнего опроса, собирая более актуальные данные о последних моделях автомобилей. Это привело к изменению рекомендуемого статуса нескольких из них», – прокомментировал новый рейтинг надежности старший директор по автоматическому тестированию в Consumer Reports Джейк Фишер.

Ключевым элементом общего балла рейтинга является прогнозируемая надежность, рассчитанная путем сложения оценок, полученных во время дорожных тестов, оценок владельцев, предоставленных собственным автосервисом Consumer Reports, результаты государственных краш-тестов и страховых компаний, если такие имеются. Также учитывается наличие систем обнаружения слепых зон и предотвращения фронтальных столкновений с функцией обнаружения пешеходов.

В этом году Consumer Reports включило в список рекомендованных три новых модели: седан Genesis G90, кроссоверы BMW X3 и Lincoln Nautilus. В то же время из списка исключены стразу шесть автомобилей: кроссоверы Acura RDX и Volkswagen Tiguan, BMW 5 Series, Chrysler 300, Dodge Charger и седан Tesla Model 3.

Acura RDX исключили из списка из-за сбоев электроники и, в частности, навигации. Осенью компания обновила программное обеспечение, но для его установки владельцам необходимо было вручную зайти в настройки автомобиля или обратиться к официальному дилеру Acura. Владельцы автомобилей BMW 5 Series отметили многочисленные проблемы с силовым оборудованием, включая систему бесключевого доступа, освещение и отказ навигационной системы.

Chrysler 300 и Dodge Charger выпади из рейтинга Consumer Reports из-за проблем с автомобильной электроникой, мультимедийной системой, навигацией, системой климат-контроля (только Chrysler 300), зарядными устройствами и качеством отделки.

В ходе анкетирования владельцы Tesla Model 3 отметили проблемы с дверными ручками и сенсорным дисплеем, образование трещин в стеклах, низкое качество окраски и отделки. Кроме того, в Consumer Reports обнаружили у Model 3 слишком длинный тормозной путь в 46.3 метра. В Tesla отреагировали на замечания моментально.

«Мы очень серьезно относимся к отзывам наших клиентов и быстро внедряем улучшения каждый раз, когда слышим о проблемах. Подавляющее большинство недостатков уже устранено путем улучшения конструкции и технологий производства», – говорится в официальном заявлении компании, последовавшем за исключением Model 3 из рейтинга Consumer Reports.

Владельцы Volkswagen Tiguan 2018 года указали на проблемы с фарами и дистанционным запуском двигателя.

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