Завершено обучение педагогов в рамках проекта Hyundai «Безопасная дорога»

Завершено обучение педагогов в рамках проекта Hyundai «Безопасная дорога»

В новом учебном центре Hyundai Training Academy состоялся очередной выпуск специалистов, проходивших установочное обучение для реализации социально-образовательного проекта для всей семьи «Безопасная дорога». Проект разработан по инициативе и поддержке «Хендэ Мотор СНГ».

В 2018-2019учебном году выпускниками данной программы обучения и участниками проекта стали 292 педагога из 34 детских садов Москвы, г.о. Жуковский Московской области, г.о. Домодедово Московской области, Выборского и Приморского районов Санкт-Петербурга.

В 2017-2018 году к проекту присоединились 185 педагогов из 23 детских садов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Каждый педагог прошел установочное обучение в течение 20 академических часов. Во время тренинга педагоги познакомились со спецификой реализации образовательного проекта «Безопасная дорога», освоили правила дорожного движения и безопасного поведения на дорогах, а также изучили особенности мониторинга и оценки эффективности проекта.

В настоящий момент участниками проекта «Безопасная дорога» являются 57 дошкольных образовательных организаций, 213 групп, 477 педагогов и 5 617 детей из Москвы, г.о. Жуковский Московской области, г.о. Домодедово Московской области, Выборского, Курортного и Приморского района Санкт-Петербурга, а также Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского и Ломоносовского районов Ленинградской области.

В рамках проекта в течение двух лет воспитатели детских учреждений проводят специально разработанные интерактивные занятия для детей по формированию культуры безопасного поведения на дорогах, а также кейс-клубы и семинары для родителей, внедряют семейные игровые практики по дорожной безопасности. В рамках реализации проекта каждое учреждение получило обширный методический набор, включая образовательные материалы и пособия, дидактические карточки, электронный архив с наглядными материалами и видео, игры и семейные задания для проведения занятий и обучающих экспериментов по дорожной безопасности.

В конце 2017 года компания «Хендэ Мотор СНГ» запустила уникальный социально-образовательный проект для всей семьи «Безопасная дорога» для реализации в дошкольных образовательных организациях. Цель проекта – способствовать формированию культуры безопасного поведения на дорогах у детей дошкольного возраста и их родителей и снижению количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Проект проводится в рамках поддержки федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020гг.».

Проект «Безопасная дорога» направлен на информационную поддержку родителей и их вовлечение в решение проблемы детского травматизма, повышение квалификации специалистов образовательных учреждений, передачу инновационного опыта и готовых методических разработок для повышения качества работы учреждений в данной области.

Образовательная концепция проекта «Безопасная дорога» получила положительные отклики и поддержку Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, ФКУ «Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России и была рекомендована к апробации в образовательных организациях на территории Российской Федерации.