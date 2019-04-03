Haval получил Гран-при «За Рулем» 2019 в номинации «Инвестор года»

Бренд Haval получил специальное редакторское Гран-при “За рулем”

В рамках 23-ей автомобильной премии, учрежденной издательским домом «За Рулем», бренд Haval получил специальное редакторское Гран-при за активную деятельность в области инвестирования в автомобильное производство в России.

История инвестиционного проекта началась 20 мая 2014 года в Шанхае, где правительство Тульской области и Корпорация развития Тульской области заключили «Инвестиционное соглашение» с компанией Great Wall Motor (владелец бренда HAVAL). А уже в августе того же года состоялась закладка первого камня в строительство завода Haval под Тулой (в специальной промышленной зоне «Узловая»).

По размеру инвестицийв России завод Haval является стратегическим проектом для компании Great Wall Motor,и это не только инвестиции в российскую экономику в размере 500 миллионов долларов, нои первый завод полного цикла китайского бренда,построенныйв России. Завод занимает площадь 216 гектаров:включает цехи штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.На первом этапе завод будет производить 80 тысяч автомобилей в год. На втором этапе планируется выйти на максимальную мощность предприятия – 150 тысяч автомобилей в год.

Именно с этого предприятия в самое ближайшее время стартуют российские продажи молодежного кроссовера F7, который станет стратегически важной моделью бренда.