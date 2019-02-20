Во время пожара в Кудрово жителям многоэтажки пришлось руками перетащить машины, чтобы освободить дорогу пожарным

Во время пожара в Кудрово жителям многоэтажки пришлось руками перетащить машины, чтобы освободить дорогу пожарным
Февраль 20 22:09 2019

Припаркованные машины в Кудрово помешали проезду пожарной машины к месту пожара

Тесно запаркованые автомобили мешали проезду спасателей.

Вечером 18 февраля в квартире на седьмом этаже дома №50 на Центральной улице в Кудрово произошёл пожар. В пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти рассказали, что на момент прибытия пожарных пять жильцов находились в горящем доме. Спасатели эвакуировали пять человек, а остальные жители вышли из дома самостоятельно до их прибытия.

Жителям района пришлось руками поднимать и переносить машины блокировавшие проезд пожарным — это попало на видео.


По данным МЧС, спасателям удалось потушить пожар в 20:05. При пожаре выгорело три квартиры, а семь жилых помещений пострадали от затопления при ликвидации возгорания.

Пожар оставил без жилья 20 человек, а отравившиеся угарным газом бабушка и ребёнок отправлены в больницу, сообщил во «ВКонтакте» глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. В МЧС ещё не установили, что спровоцировало пожар.

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AMSRUS
AMSRUS

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