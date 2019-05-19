Новый автопилот Nissan: руки убери, но на дорогу смотри!

Водитель сможет передать контроль электронике, когда автомобиль окажется на трассе.

Комплекс ProPILOT впервые сможет вести автомобиль самостоятельно, не требуя контроля со стороны водителя, сообщает Nissan. Правда, с единственной оговоркой — эта функция будет работать только во время поездки по магистрали. Использовать автопилот нового поколения (им оснастят модель Skyline для внутреннего рынка Японии) нельзя при двустороннем движении, на извилистых дорогах и в момент подъезда к пунктам оплаты проезда на платных дорогах.

Чтобы активировать автопилот, предварительно необходимо построить маршрут с помощью штатной системы навигации. Водитель сможет передать контроль электронике, когда автомобиль окажется на трассе. Система способна удерживать машину в полосе, а также совершать обгоны и прочие маневры. Правда, здесь без контроля со стороны человека не обойтись. ProPILOT должен уведомлять водителя световыми и звуковыми сигналами, что ему нужно взяться за руль и включить поворотники — автопилот начнет маневрировать только при этом условии.

За автопилот отвечает сложная система, включающая в себя камеры, сонары, радары, GPS-датчики и 3D-карты высокого разрешения. И несмотря на то, что ProPILOT позволяет снимать на трассе руки с руля, электроника проконтролирует, смотрит ли водитель на дорогу: отвлекаться нельзя!

Система ProPILOT уже используется на ряде моделей Nissan, но подготовленная для Skyline модификация — самая совершенная на сегодняшний день.

Первым автомобилем с технологией ProPILOT в 2016 году стал Nissan Serena. Уже тогда автопилот умел одновременно управлять рулем, акселератором и тормозной системой, упрощая движение по шоссе в условиях высокой загруженности дорог и при длительной поездке.

Недавно у автономных автомобилей вдруг обнаружилась новая проблема: выяснилось, что беспилотники до сих пор остаются глухи к любым законным требованиям полиции.

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