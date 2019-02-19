Citroen C5 Aircross с подвеской нового типа скоро в России

Во втором квартале 2019 года в России начнутся продажи первого автомобиля в линейке Citroёn, оснащённого подвеской нового типа «Progressive Hydraulic Cushions®» с гидравлическими ограничителями хода.
Этой весной на российских дорогах появится яркий кроссовер с ярким внешним дизайном, выразительной и узнаваемой передней частью, и оригинальными накладками Airbump®. Возможности оформления внешнего дизайна можно расширить за счет 30-ти цветовых комбинаций экстерьера, семи цветов кузова, двухцветной крыши, трёх пакетов Сolor Packs, включающих цветные вставки в переднем бампере, защитных элементах Airbump® в нижней части передних дверей и рейлингах на крыше. Автомобиль предлагается с четырьмя вариантами отделки интерьера.
Яркий и технологичный Citroёn C5 Aircross создан в соответствии с программой «Citroën Advanced Comfort®», которая подразумевает удобство для всех пассажиров. Инновации, применяемые в автомобиле, призваны обеспечить его в любых условиях.
Новая подвеска Progressive Hydraulic Cushions®, гарантирует прекрасную плавность хода, особенно на дорогах с плохим покрытием, а инновационные сиденья повышенной комфортности с «умным» наполнителем, повторяют изгибы тела и позволят избежать усталости даже от многочасовых поездок. Передние сиденья, наряду с обогревом, могут оснащаться системой многоточечного массажа с 8-ю пневматическими камерами, расположенными в спинках сидений. Водитель и пассажир переднего сиденья могут пользоваться пятью программами массажа поясничного отдела, спины и плечевой зоны.
Просторный салон, три отдельных складывающихся задних сиденья с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинок, объём багажного отделения 720 л. делают Citroёn C5 Aircross функциональным и удобным для ежедневной эксплуатации.
Кроссовер оборудован беспроводным зарядным устройством для смартфона и системой ConnectedCAM Citroën®, которая включает в себя HD-камеру с углом обзора 120 градусов, интегрированную в крепление салонного зеркала заднего вида с GPS-модулем и встроенной памятью на 16 Гб. При ее использовании, можно выкладывать в соцсети фотографии или 20-секундные видеоролики, не выходя из машины. По функционалу она представляет собой полноценный видеорегистратор. Камера запускается автоматически вместе с двигателем, с помощью приложения Citroen Connected Cam съемку можно скачать на смартфон, а в случае аварии в памяти сохраняется видео, записанное за полминуты до удара и минуту спустя.
Спокойствие и безопасность за рулём обеспечат системы помощи при вождении, повышающие общее ощущение комфорта:
C5 Aircross предлагает своим пассажирам высокотехнологичные интуитивные системы, которые позволяют постоянно оставаться на связи, общаться и использовать интернет:
Автомобиль производится на заводе в Ренн-ла-Жанэ (Франция).
Линейка двигателей для России, а также комплектации и цены будут объявлены позже.
Технические характеристики:
Длина: 4,50 м
Ширина: 1,85 м
Высота: 1,68 м
Колесная база: 2,73 м
Объем багажного отделения: 720 л (1630 л с опущенными спинками сидений)
C 2014 года www.amsrus.ru