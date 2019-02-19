Citroen C5 Aircross с подвеской нового типа скоро в России

Весной 2019 года стартуют продажи обновленного Citroen C5 Aircross 2019

Во втором квартале 2019 года в России начнутся продажи первого автомобиля в линейке Citroёn, оснащённого подвеской нового типа «Progressive Hydraulic Cushions®» с гидравлическими ограничителями хода.

Этой весной на российских дорогах появится яркий кроссовер с ярким внешним дизайном, выразительной и узнаваемой передней частью, и оригинальными накладками Airbump®. Возможности оформления внешнего дизайна можно расширить за счет 30-ти цветовых комбинаций экстерьера, семи цветов кузова, двухцветной крыши, трёх пакетов Сolor Packs, включающих цветные вставки в переднем бампере, защитных элементах Airbump® в нижней части передних дверей и рейлингах на крыше. Автомобиль предлагается с четырьмя вариантами отделки интерьера.

Главное -Комфорт

Яркий и технологичный Citroёn C5 Aircross создан в соответствии с программой «Citroën Advanced Comfort®», которая подразумевает удобство для всех пассажиров. Инновации, применяемые в автомобиле, призваны обеспечить его в любых условиях.

Новая подвеска Progressive Hydraulic Cushions®, гарантирует прекрасную плавность хода, особенно на дорогах с плохим покрытием, а инновационные сиденья повышенной комфортности с «умным» наполнителем, повторяют изгибы тела и позволят избежать усталости даже от многочасовых поездок. Передние сиденья, наряду с обогревом, могут оснащаться системой многоточечного массажа с 8-ю пневматическими камерами, расположенными в спинках сидений. Водитель и пассажир переднего сиденья могут пользоваться пятью программами массажа поясничного отдела, спины и плечевой зоны.

Просторный салон, три отдельных складывающихся задних сиденья с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинок, объём багажного отделения 720 л. делают Citroёn C5 Aircross функциональным и удобным для ежедневной эксплуатации.

Кроссовер оборудован беспроводным зарядным устройством для смартфона и системой ConnectedCAM Citroën®, которая включает в себя ­HD-камеру с углом обзора 120 градусов, интегрированную в крепление салонного зерка­ла заднего вида с ­GPS-модулем и встроенной памятью на 16 Гб. При ее использовании, можно выкладывать в соцсети фотографии или 20-секундные видеоролики, не выходя из машины. По функционалу она представляет собой полноценный видеорегистратор. Камера запускается автоматически вместе с двигателем, с помощью приложения Citroen Connected Cam съемку можно скачать на смартфон, а в случае аварии в памяти сохраняется видео, записанное за полминуты до удара и минуту спустя.

И безопасность

Спокойствие и безопасность за рулём обеспечат системы помощи при вождении, повышающие общее ощущение комфорта:

Активное экстренное торможение (Active Safety Brake)

Активная система помощи удержания автомобиля в полосе движения

Предупреждение о возможном столкновении (Collision Risk Alert)

Coffee Break Alert

Система распознавания дорожных знаков об ограничении скорости c индикацией рекомендуемой скорости

Система бесключевого доступа в салон с кнопкой запуска двигателя (Keyless Entry and Start)

Электрический стояночный тормоз

Камера заднего вида Top Rear Vision 180°

Электропривод двери багажного отделения

Активная система мониторинга слепых зон

Системы, облегчающие повседневное вождение независимо от условий

Система Grip Control с функцией Hill Assist Descent Control

Система помощи при трогании на уклоне Hill Start Assist

Светодиодные фары головного света Full LED

Система стабилизации движения прицепа

Коммуникационные технологии для поддержания связи

C5 Aircross предлагает своим пассажирам высокотехнологичные интуитивные системы, которые позволяют постоянно оставаться на связи, общаться и использовать интернет:

8-дюймовый ёмкостной дисплей

Функция отображения экрана телефона (Mirror Screen)

Навигационная система с 3D картами, c функцией распознавания голоса

Система экстренного реагирования “ЭРА-ГЛОНАСС”

Беспроводное зарядное устройство для смартфона

ConnectedCAM Citroën ®

Цифровая панель приборов с 12,3″ дисплеем

Автомобиль производится на заводе в Ренн-ла-Жанэ (Франция).

Линейка двигателей для России, а также комплектации и цены будут объявлены позже.

Технические характеристики:

Длина: 4,50 м

Ширина: 1,85 м

Высота: 1,68 м

Колесная база: 2,73 м

Объем багажного отделения: 720 л (1630 л с опущенными спинками сидений)