В Канаде могут запретить езду на мотоцикле зимой

В Канаде могут запретить езду на мотоцикле зимой
Февраль 18 14:02 2019

В канадской провинции Квебек власти планируют введение запрета на езду на мотоцикле в зимнее время годаНа-мотоцикле-зимой-по-городу

Ранее это и так было косвенно запрещено, т.к. зимой передвигаться по дорогам Квебека с 2008 года официально разрешается только на зимней резине, соответствующей определенным требованиям. Но в последнее время, с появлением таковой и для мотоциклов, появляется все больше желающих выехать на дороги в холодное и снежное время года.
В администрации Квебека полагают, что несмотря на зимнюю резину, все это слишком небезопасно, и не стоит позволять этого делать.

Поправки пока не приняли, а среди населения Квебека законодательная инициатива вызвала двойственные чувства — чего в этом больше, заботы о безопасности или необоснованного ограничения прав граждан?
Если законопроект будет одобрен, передвигаться по дорогам Квебека на мотоцикле будет запрещено в период с 1 декабря по 15 марта.
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AMSRUS
AMSRUS

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