Новый дилерский центр Volkswagen Ключавто открылся в Москве

15 февраля состоялось торжественное открытие нового дилерского центра Volkswagen Ключавто Волоколамка.

В мероприятии приняли участие управляющий директор дилерского центра Александр Коротков и руководитель отдела продаж Олег Потопов.

Предприятие предоставляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей и автомобилей с пробегом, поддерживает направление trade-in, а также осуществляет сервисное обслуживание, продажу запасных частей и аксессуаров.

Автосалон Volkswagen Ключавто Волоколамка общей площадью 2.740 м2 построен в соответствии с высокими корпоративными стандартами марки. В шоу-руме автоцентра площадью 920 м2 представлен весь модельный ряд Volkswagen. На территории центра также располагается сервисная зона площадью 650 м2.

Ключавто – крупнейший автохолдинг Юга России, существующий на рынке 17 лет. Обширная дилерская сеть Ключавто располагает предприятиями в крупных городах Краснодарского и Ставропольского края, в Ростове-на-Дону, а также в Москве.

Ранее в дилерской сети Ключавто марка Volkswagen была представлена тремя автоцентрами. Один из них располагается в Сочи, еще два — в Краснодаре. В 2017 году второе дилерское предприятие в Краснодаре было построено по новой digital концепции марки.