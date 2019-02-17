Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей

Госдума опровергает информацию об обязательном наличии гаража при покупке автомобиля

Ранее в СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что в Госдуме обсуждается идея о запрете приобретать машины россиянам, если они не имеют в аренде или в собственности гаража или парковочного места.

По сведениям Ura.ru, изначально инициатива поступила из регионов: «Местные депутаты получают пачку запросов от населения. В некоторых случаях конфликты перерастают в настоящие войны»,

говорит собеседник издания. По словам источника, идею с некоторыми оговорками уже поддержали Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов.

Так, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, говорил в беседе с изданием, что в СССР автомобиль мог приобрести только тот гражданин, у которого в собственности уже был гараж: «И сегодня обсуждаемое предложение — это уже необходимость», утверждал он.

Впрочем, официально в Госдуме эту информацию не подтвердили. Так, в разговоре с РИА Новости, первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов опроверг, что в нижней палате парламента идет обсуждение такой инициативы.

«Я слухам не верю. Вот когда увижу… Нет, такая инициатива (в Госдуме) не обсуждается. Первый раз слышу», – сказал Ефимов.

При этом парламентарий отметил, что такая практика существует в азиатских странах.

В свою очередь член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов заявил агентству, что не поддерживает «настолько далекую от реалий российских» идею.

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