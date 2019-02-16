Volkswagen отмечает производство 400-тысячного двигателя на заводе в Калуге

Volkswagen объявляет о достижении нового рекорда: на заводе по производству двигателей в Калуге был выпущен 400-тысячный двигатель

Штефан Депка, технический директор Volkswagen Group Rus, отметил: «Мы рады объявить о знаменательном событии в истории Volkswagen Group Rus. 400 000 произведенных двигателей – это отличный показатель, который демонстрирует потенциал локального производства и является результатом впечатляющей работы множества специалистов. Мы непрерывно расширяем собственное производство на территории России и поставляем нашим клиентам по всему миру продукцию высочайшего качества, соответствующую самым строгим стандартам».

Рекорд в 400 000 произведенных двигателей был поставлен в очень сжатые сроки – за 3,5 года с момента начала работы завода по производству двигателей Volkswagen Group Rus в Калуге. Ранее для производства 200 000 двигателей потребовалось два года. Это стало возможным благодаря растущему спросу на российском рынке и высокому уровню эффективности локальной сборки. Только в 2018 году с конвейера производственной площадки сошла 161 тысяча двигателей, что на 56,3% больше показателя 2017 года. Также на загрузку производственных мощностей повлиял экспорт: в 2018 году 44 000 двигателей калужского производства было поставлено на различные производственные площадки по всему миру, в том числе на заводы в Испании и Чехии.

Бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211 является воплощением самых современных технологий концерна в области двигателестроения и соответствует всем международным стандартам Volkswagen AG. На производственной площадке в Калуге осуществляется всесторонний контроль качества выпускаемой продукции, проводятся многочисленные испытания и тесты. Двигатель полностью соответствует экологическому стандарту Евро-5, который ориентирован на более качественную защиту окружающей среды от вредных выбросов, и может быть установлен на автомобили, построенные на модульной платформе MQB.

Двигатель выпускается в двух вариантах мощностей, 90 и 110 л.с., и в настоящий момент устанавливается на 11 моделей концерна, включая три модели российского производства – Volkswagen Polo, ŠKODA Rapid и ŠKODA Octavia. В 2019 году планируется экспорт двигателей российского производства и их компонентов на заводы в Чехии, Польше, Испании, Мексике и ЮАР.